小賈斯汀購科奇拉谷豪宅 卡戴珊家族、阿黛爾名人為鄰

這座龐大的單層住宅居住空間有近一萬平方呎。(線上房仲Redfin)

國際流行樂巨星小賈斯汀（Justin Bieber）和他的妻子Hailey Bieber，斥資1660萬元在南加 知名度假小鎮La Quinta購買了一處戒備森嚴的豪華莊園，所在小區The Madison Club是南加科奇拉谷(Coachella Valley)最受名人歡迎的居住地。

小賈斯汀的新度假屋坐落在社區最令人嚮往的街道之一，周圍皆為名人住宅。隔壁是卡戴珊家族姐妹們的媽媽Kris Jenner的超現代豪宅，兩扇門之外是一棟為卡戴珊家族小妹Kylie Jenner訂製的豪宅。該小區的其他名人包括蘋果公司（Apple）執行長Tim Cook、英國天后Adele、Kourtney Kardashian、知名經紀人Scooter Braun等。該小區每月僅HOA費用就高達1652元，居民可以充分使用社區的公共設施，包括俱樂部會所、五星級餐廳、水療設施、由Tom Fazio設計的高爾夫球場等。

房屋俯瞰圖。(線上房仲Redfin) 起居室。(線上房仲Redfin)

賣家5年轉手賺1030萬

這棟房產建於2009年，最後一次於2019年4月以630萬元的價格賣給了南加知名房產投資者Alon Abady，僅僅四年後，Abady就以超過購入價兩倍的價錢將這棟豪宅轉手給了小賈斯汀。

由於該房子從未在公開市場上掛牌，因此細節很少，照片也非常有限。 但從鳥瞰圖可以清楚看出，Abady在擁有這座莊園的四年裡，對這座原本是法式風格的莊園進行了現代化改造。他用一個巨大的、幾乎符合奧林匹克賽事長度的無邊泳池取代了原來的室外游泳池，該泳池幾乎佔據了後院的整個寬度。

巨大的無邊室外泳池。(線上房仲Redfin)

根據稅務記錄，這座規模龐大的單層住宅擁有七間臥室和九間浴室，居住空間近一萬平方呎。 這片占地約一英畝的土地設有門禁和樹籬以保護隱私，並設有一條車道，兩側種有義大利 柏樹。該房產還有一個運動場、AstroTurf 草坪、一個後院火坑、一間獨立賓館、一個四車位車庫和兩個獨立的賽車場，可停放十幾輛車。

巨大的戶外場地。(線上房仲Redfin) 車道兩側種有歷史悠久的意大利柏樹。(線上房仲Redfin)

小賈斯汀目前的主要住所仍舊位於比佛利山 （Beverly Hills）價值2580萬元的豪宅。這位現年30歲的流行音樂才子，去年以兩億元價格出售了他在2022年之前的音樂版權。