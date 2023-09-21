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南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

知名歌手傑西卡辛普森 南加「隱藏岡」豪宅掛牌2200萬

記者朱敏梓／洛杉磯報導
房屋外觀。（The Salty Shutters）
房屋外觀。（The Salty Shutters）

美國著名流行女歌手兼時裝品牌創始人傑西卡辛普森(Jessica Simpson)近日以2200萬元的價格，掛牌出售她在南加州「隱藏岡」(Hidden Hills)居住了十幾年的住所。擁有眾多名流和富豪的「隱藏岡」，是洛杉磯百萬豪宅「俱樂部」中房價中位數最高的社區。

早在2013年春天，就在辛普森與前NFL球員埃里克·約翰遜(Eric Johnson)結婚前一年多，辛普森向「重金屬教父」奧茲奧斯朋(Ozzy Osbourne)和莎朗(Sharon Osbourne)夫婦支付了1150萬元，購入了這處住所。此前，在2007年奧斯朋夫婦購買這棟住宅時，就聘請了好萊塢名人御用設計師Martyn Lawrence-Bullard對房屋進行了設計和改造，「建築文摘」(Architectural Digest)的版面對此進行了專題報導。在辛普森和丈夫購入之後，又進行了大規模的改建和擴建。

這座受麻塞諸塞州鱈魚角(Cape Cod)啟發的龐大建築建於2001年，占地約2.5英畝，隱藏在一條封閉式車道後面，可通過一條僻靜的小路進入，彩色的雙層高門廳背後是酷炫的螺旋樓梯，客廳四周都是大大的落地玻璃牆。

入口門廳。（The Salty Shutters）
入口門廳。（The Salty Shutters）
螺旋樓梯兩側是落地窗。（The Salty Shutters）
螺旋樓梯兩側是落地窗。（The Salty Shutters）

在面積超過1萬3200平方呎的多層起居空間內，共設有8間臥室和13間浴室，有爐邊起居室、餐廳、鑲木板書房、錄音室和健身房，以及配有石製壁爐、私人陽台、休息區、雙步入式衣櫃，配備豪華浴室的主休憩區配有浸泡浴缸和蒸汽淋浴。在美式廚房內，配備了步入式食品儲藏室和附帶的早餐角，超大的滑動穀倉門通向相鄰的家庭活動室。

舒適的爐邊房間。（The Salty Shutters）
舒適的爐邊房間。（The Salty Shutters）

在室外，度假村般的場地能夠俯瞰風景如畫的城市夜景和山景，並設有草坪、帶水療中心的游泳池和獨立的淺水池，以及幾個適合戶外休閒和娛樂的場所。室外還有一個四車位車庫和配備小廚房的獨立客人房。

度假村般的後院。（The Salty Shutters）
度假村般的後院。（The Salty Shutters）

據在線女性雜誌報導，辛普森表示正在考慮搬到田納西州納許維爾(Nashville)重新啟動她的音樂事業。

戶外用餐露台。（The Salty Shutters）
戶外用餐露台。（The Salty Shutters）

加州 田納西州 健身

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