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達美樂披薩大亨售南加莊園 開價3000萬

記者朱敏梓／洛杉磯報導
義大利莊園外觀。（Anthony Barcelo）
義大利莊園外觀。（Anthony Barcelo）

據《華爾街日報》報導，達美樂披薩首席執行官、披薩餅大亨唐梅傑 (Don Meij) 在擁有產權不到兩年後，決定出售他位於洛杉磯市豪宅區貝艾爾（Bel Air）的義大利風格莊園。

唐梅傑和他的妻子珍妮 (Jenny)於2021 年夏天以近 2100 萬元的價格買下了這座莊園。這棟獨具一格的莊園依山傍水，佔地0.6英畝，此前不久，他們以 1030 萬元的價格出售了位於科羅拉多州（Colorado ）的一座山區小屋。該房產建於 2013 年，在這對夫婦的短期使用期間進行了全新的景觀美化和機械系統的裝修，在面積略多於1萬7000 平方呎的三層起居空間中，這棟房屋設有 8 間臥室和 15 間浴室。

該處房屋依山傍水，景色優美。（Anthony Barcelo）
該處房屋依山傍水，景色優美。（Anthony Barcelo）

典雅的客廳。（Anthony Barcelo）
典雅的客廳。（Anthony Barcelo）

隱藏在大門和高高的樹籬後面，通過一個宏偉的門廳能夠進入這座奶油色灰泥和赤土屋頂結構的義式莊園。門廳通向寬敞而明亮的客廳，推開落地玻璃窗能夠前往露天用餐區和休閒露台。美食廚房則配有定制櫥櫃、雙島台和頂級 Wolf 電器，相鄰的早餐廳與家庭活動室相連，還有一個裝有水晶吊燈的正式用餐區。

裝有水晶吊燈的餐廳。（Anthony Barcelo）
裝有水晶吊燈的餐廳。（Anthony Barcelo）

二樓主臥。（Anthony Barcelo）
二樓主臥。（Anthony Barcelo）

位於二樓的主臥配有獨立的日光浴室、寬敞的陽台以及雙步入式衣櫃和浴室； 在室外，風景如畫的後院配有無邊泳池和水療中心，兩側設有日光浴平台，還有寬敞的戶外休閒和娛樂的場所。該處住宅擁有兩個附屬車庫，最多可容納七輛車。

室內游泳池。（Anthony Barcelo）
室內游泳池。（Anthony Barcelo）

此外，房屋還擁有多處炫目的設施，包括頂部裝有彩色玻璃天花板、地中海風格的室內游泳池和水療中心，12個座位的電影院、酒窖和品酒區、配備吧台的休息室/台球室以及設施齊全的健身房。

說到這棟房屋的主人，唐梅傑的人生經歷和這棟莊園一樣，璀璨而耀眼，這位來自澳大利亞的企業家從昆士蘭州（Queensland）的一家餐廳披薩外賣司機開始，一路晉升成為達美樂披薩集團首席執行官兼董事總經理，並帶領達美樂披薩成為澳大利亞第一家在澳大利亞證券交易所（ASX）上市的披薩連鎖店。達美樂披薩目前在全球經營超2400家門店。

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