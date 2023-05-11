全美最富家族… 億萬富婆獨子 650萬買好萊塢豪宅

Cargill-MacMillan家族成員Christopher Meyer，在好萊塢山頂購入豪宅。（Sotheby's International Realty）

Christopher Meyer只有 27 歲，但他也是美國最富有家庭之一、 Cargill-MacMillan 家族的重要成員。 Meyer是億萬富翁女繼承人Gwendolyn Sontheim Meyer的長子，也是唯一的兒子。作為最富有家族之一的繼承人，Meyer坐擁豪宅自然也不稀奇，就在去年，他花費650萬元在洛杉磯頗受名人青睞的Outpost Estates 社區購入一處擁有無敵山景的現代風豪宅。

豪宅外觀。（Sotheby's International Realty）

該物業曾以 1000 萬元價格掛牌上市，坐落在佔地近一英畝的山頂海角上，坐擁「從好萊塢標誌到太平洋的標誌性全景」。這座四四方方的現代建築最初建於 1951 年，但此後幾十年進行了多次重大改建。

該處房產面積為3855呎，包括四間臥室、4.5 個浴室和寬敞的接待室，所有這些房間都乾淨整潔，光線充足。 整座房屋採用簡潔的白色為主基調，採用現代風裝修，鋪設了木質地板、大理石等，還有將景色盡收眼底的全景玻璃窗。屋內有溫控葡萄酒展示區、帶壁爐的客廳、一個可以俯瞰美景的餐廳，和帶 Wolf 和 Sub-Zero 電器的全新廚房。玻璃牆延伸至多個露台和帶頂棚的露台，朝東的游泳 池俯瞰著市中心的天際線，這也是這棟房產最吸引眼球之處。

主臥。（Sotheby's International Realty） 用餐區。（Sotheby's International Realty）

在屋外，一條長長的車道繞過陡峭的山坡，通往寬敞的汽車 場。 房子設有一個可停放三輛車的車庫，遠離下方街道的視線，私密性很好。