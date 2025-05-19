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南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

爾灣訊
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一名裝扮成亞馬遜送貨員的男子走到門口。（ABC7電視台）
一名裝扮成亞馬遜送貨員的男子走到門口。（ABC7電視台）

南加爾灣一戶華人家庭遭遇入室盜竊，家中重要文件、信用卡、珠寶、及價值數萬美元的財物全部被盜。被害人對此十分震驚，表示爾灣是全美治安最好的城市之一，從未想過會發生這樣的事。

（視頻來源：爾灣警局／記者邵敏後製）

綜合ABC、FOX等多家媒體報導，爾灣警局表示，他們日前已逮捕五名涉嫌入室盜竊案的嫌疑人，據信這些嫌犯是一個有組織的團夥成員。警方稱，他們實施盜竊時裝扮成送貨工人上門。

這起案件發生在4月20日復活節，地址位於爾灣大公園（Great Park）一處民宅，華裔居民王國林（Guolin Wang，音譯）的家遭到洗劫，至今震驚不已，「我從未想過這樣的事會發生在我家，我也不知道他們為什麼會盯上我們。」

爾灣警方16日在新聞發布會上表示，這個家庭可能已成為跨國組織盜竊團夥的作案目標。現場監控畫面顯示，案發當天下午1時30分，王國林和家人出去吃飯，一名女子出現並試探性敲門，當時一輛白色SUV汽車就停在門前。幾分鐘後，房屋傳感器發出警報，提示有人從側窗闖入家中，王國林收到通知後立即報警。

監控畫面顯示，一名打扮成亞馬遜送貨員的男子隨後走到門口，戴著口罩和手套。下午1時50分，也就是嫌疑人第一次敲門約20分鐘後，三名男子背著背包和手提箱從前門跑出，迅速跳進同一輛白色SUV車，並在警察到達之前逃離現場。警方在屋內沒有發現任何嫌疑人。

爾灣警察局長肯特（ Michael Kent）指出，警方在封鎖現場期間，攔下一輛可疑車輛，司機自稱是送餐員，但調查後確定他在撒謊，無法提供送貨地址。司機因無證駕駛當時被捕，警方在車內找到相關證據。這名司機被確認為24歲的John Osorioarias，後證實正是本案的其中一名嫌犯。

警方隨身攝影機拍攝的視頻顯示，經過近一個月搜尋，15日在芳塔那市（Fontana）一個公園實施逮捕，四名來自哥倫比亞的男子和一名女子被捕。包括42歲的Jesus Hernandezchavez、42歲的John Fredy Sanabria、48歲的Duber Salarte、以及29歲的Isneidy Ortiz Valencia。警方稱這些人為「職業盜竊團夥」（professional burglary group）。

當局在芳塔那和科爾頓（Colton）的兩處住宅和一個倉庫執行搜查令，追回價值數十萬美元的疑似被盜財產。警官指出，繳獲財物包括大量現金、珠寶、名牌手袋、以及四支槍，其中三支已確定為被盜武器。調查人員表示，這些物品中有從王國林家中偷走的財物。對於案件的發生，被害人王國林至今心有餘悸，「我以為爾灣社區賣點之一就是安全，它被評為美國最安全城市。我從未想過這種事情會在這里發生。」

警方認為，這個盜竊團夥可能與4月初另一起入室盜竊案有關，目前已初步確定該團夥涉嫌參與至少5起盜竊案。五名嫌疑人現被關押在橙縣監獄，他們因多項指控入獄，包括入室盜竊、密謀入室盜竊和持有毒品等罪名。案件仍在進一步調查中。任何了解相關信息的人都可以通過949-724-7085，或通過電郵[email protected]與Jeff Hause警探聯繫。

華人家庭外出，一名女子出現並試探性敲門。（ABC7電視台）
華人家庭外出，一名女子出現並試探性敲門。（ABC7電視台）
三名男子背著背包和手提箱從前門跑出。（ABC7電視台）
三名男子背著背包和手提箱從前門跑出。（ABC7電視台）

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