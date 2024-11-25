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好萊塢大遊行亮點多 南加華人參與規模更勝過往

記者張宏/洛杉磯即時報導
南加華聯屆時會有200人參加。（記者張宏/攝影）
南加華聯屆時會有200人參加。（記者張宏/攝影）

第92屆好萊塢聖誕大遊行25日舉行記者會，今年好萊塢大遊行亮點頗多，美國南加州華人社團聯合會將組織200人隊伍參與遊行，不僅規模超過以往，且會有巨型熊貓和中國56個民族參與遊行。

(影音來源：記者張宏）

好萊塢聖誕大遊行歷史悠久，是全美最具影響力的遊行盛會之一。每年11月最後一個星期日舉行，今年也不例外，12月1日晚上現場觀眾預計達數十萬人。

洛杉磯市議員Monica Rodriguez表示，今年遊行會有90個明星參加、12個洛縣獲獎樂隊、 13個人物氣球、五輛花車、共75個角色的11個現場表演等亮點。

熱門音樂劇「魔法壞女巫」（Wicked）的演員演唱歌曲「永遠」。該音樂劇將於12月4日至2025年2月2日在加州好萊塢Pantage劇院上演。義大利流行歌劇歌手Anna Azerli將演唱O Come的「All Ye Faithful」，CW即將播出的「幻像大師」（Masters of Illusion）第11季中的明星魔術師My Uyên也會出現在游動隊伍，2003年美國偶像第二名得主Clay Aiken演唱「Do You Hear What I Hear」。

演員Jeremy Renner、兩屆艾美獎得主Mario Lopez、洛杉磯市的市議員等90名流和各界代表將出席今年的遊行。

從左至右依次是許承武、林日昇、李嘉壁、变脸演员、陳慧碧、江風年。（記者張宏/攝影...
從左至右依次是許承武、林日昇、李嘉壁、变脸演员、陳慧碧、江風年。（記者張宏/攝影）
南加華聯已數年參與好萊塢大遊行。（記者張宏/攝影）
南加華聯已數年參與好萊塢大遊行。（記者張宏/攝影）
川劇變臉。（記者張宏/攝影）
川劇變臉。（記者張宏/攝影）

活動上最亮眼之一，是南加華聯帶來的八米（24呎）高巨型大熊貓和中國56個民族盛裝遊行部分。記者會上，南加華聯帶來川劇變臉和舞龍舞獅。活動總策劃陳慧碧表示，這是她第三次總策劃和主持，在原有舞獅舞龍、功夫表演基礎上，今年新增兩個巨大熊貓參與表演，展示希望友誼與和平，還有中國56個民族組成的方隊。

陳慧碧說，華人社團參與多次聖誕遊行，每次都非常成功和圓滿。這次遊行隊伍將由200人組成，分別是舞龍舞獅、中華武術、腰鼓扇子、民族服裝表演、旗袍表演等，這些都是中華文化最有代表性的元素。

瑞銀董事總經理林日昇將和往屆一樣，駕駛勞斯萊斯敞篷車參加遊行。他說，車上將有主持人李嘉壁扮演的花木蘭和南加華聯代表。

亞美尼亞表演者。（記者張宏/攝影）
亞美尼亞表演者。（記者張宏/攝影）
韓國舞蹈表演。（記者張宏/攝影）
韓國舞蹈表演。（記者張宏/攝影）
活動總策劃和主持陳慧碧。（記者張宏/攝影）
活動總策劃和主持陳慧碧。（記者張宏/攝影）
第92屆好萊塢聖誕大遊行25日舉辦記者會。（記者張宏/攝影）
第92屆好萊塢聖誕大遊行25日舉辦記者會。（記者張宏/攝影）

南加 好萊塢 加州

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