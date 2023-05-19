周末這樣玩╱羅迪歐大道 體驗洛城奢華

疫情期間新設的藝術品。(蕭愛╱攝影)

燦爛陽光、高聳入雲的棕櫚樹、各式豪華名車，羅廸歐大道（Rodeo Drive）是洛杉磯 最著名的高端精品店大街，獨特建築風格，優雅的櫉窗設計，早已是洛杉磯最令人嚮往的名街名店，外地來的遊客首先會想來一親芳澤。

影音來源：蕭愛╱比佛利山 攝影

80年代Pretty Woman電影裡的茱蒂．羅伯斯，在羅迪歐大道上的服裝精品店風姿撩人的試穿各式時裝，然後拎著大包小包的購物袋出門，羨煞世上所有的女士。羅廸歐大道的名聲也隨之廣揚世界各地，成為著名的觀光景點。短短的二哩路，名車、觀光巴士、遊人絡繹不絕。

羅廸歐大道在比佛利山莊，介於聖塔莫尼卡大道和威榭爾大道之間。1961年Fred Hayman在這裡開設一家奢侈品精品店，隨即吸引了其他名牌零售商，一家一家跟進入駐，逐漸成為獨一無二的室外精品店商業區，行人道地上有一圓形銅牌，特別記下其發展的緣由。

以花朶裝飾的商店。(蕭愛╱攝影) 比佛利山莊金字招牌，是打卡重點。(蕭愛╱攝影)

從比佛利山莊金字招牌走過街即是羅廸歐大道。疫情過後，來此一遊的遊客增加許多，不少是說外語的遊客。一如既往，短短的名街仍然可以見到很多昂貴的名車。據稱當買了豪華名車的富人，首先要開到羅廸歐大道是逛一逛，只有豪車配得上精品名街。

豪車一直與羅迪歐大道有關聯，從1993年起，在每年的父親節，在大街上舉辦免費車展，只要是不多見的骨董車、價格昂貴的豪車、或特殊形狀的怪車，都在展示行列中。這個活動因疫情停辦了兩年。今年6月18日將隆重回歸比佛利山羅廸歐大道上。

草間彌生像真人一樣，太可愛了。(蕭愛╱攝影) 羅迪歐大道新的藝術品Life is Beautiful。(蕭愛╱攝影)

近年又增加一些新的藝術作品，街頭樹立紅得耀眼的藝術字，Life Is Beautiful，美好人生，還有一個小紅人在對面攝影。其對面一家名店，以淡雅的花朶將整體店面包裝，優雅別致。

還有一家櫉窗，擺設日本藝術家草間彌生的點點花朶藝術品，草間彌生的人像立在一旁澆水，不時提起水壺，栩栩如生，我們立在櫉窗外觀望半天，分不清是真人還是假人。

羅廸歐在威榭大道這一頭有段最經典的羅迪歐，它是人行道，舖著井然有序的鵝卵石，商店櫉窗都掛著五顏六色花朶，一家餐廳擺設桌椅，人們可以在外面用餐，感覺非常歐式風情。柔和陽光、悠閒的遊人，

這裡的店面大部分是獨棟名店，而Rodeo Collection則是像Mall一樣，數十家分店集合在一起，有不少是醫美診所、牙醫診所。這裡設計的非常漂亮，花花草草點綴的典雅大方，也是我們每次必逛的地方。

羅迪歐大道（Rodeo Drive）被譽為世界上最獨特的豪華街道。北側是比佛利山莊酒店，南側是威榭爾酒店，都是常在電視電影中出現的真實場景。

小檔案

比佛利山莊招牌（Beverly Hill Sign）

地址：9390 N Santa Monica Blvd,

CA 90210

羅迪歐大道（Rodeo Drive）