男子奔喪購機票AI客服答可退款 航司不認帳消費者告贏
加拿大航空AI客服誤導旅客取得退款承諾後遭告，法院認定公司不能卸責；專家並指出，加州正加強AI監管，企業使用AI仍須保留紀錄並揭露風險。
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加拿大航空AI客服誤導旅客取得退款承諾後遭告，法院認定公司不能卸責；專家並指出，加州正加強AI監管，企業使用AI仍須保留紀錄並揭露風險。
隨著人工智慧（AI）快速普及，愈來愈多企業開始利用AI客服、聊天機器人協助服務客戶，但如果AI「亂回答」，企業能否一句「不是我說的，是AI說的」就免責？
在洛杉磯台美商會18日舉辦的「人工智慧新浪潮」論壇中，律師韓正豫分享一宗加拿大航空（Air Canada）真實案例，一名旅客因家屬過世，透過航空公司聊天機器人詢問是否提供喪葬票價優惠。AI客服回覆，只要先購票，事後再提供相關證明，就可以申請退款。
然而，航空公司實際上根本沒有這項政策。旅客因此提告，航空公司辯稱，聊天機器人屬於獨立系統，其回答不代表公司立場，因此公司不應負責。不過，法院並未採納這項說法，最後仍判決航空公司須依AI客服提供的資訊辦理退款。韓正豫表示，這也反映目前AI監管的重要趨勢，企業即使導入AI協助營運，最終法律責任仍由企業承擔。
他指出，目前美國聯邦政府對AI整體採取較為寬鬆的態度。川普政府上任後，陸續撤銷拜登政府時期部分AI限制，希望加速AI發展，以維持美國在全球AI競爭中的領先地位。現階段聯邦層級仍沒有專門規範AI的法律，也沒有專責AI監管機構。
不過，加州的方向則截然不同。韓正豫表示，加州近年持續推動AI相關規範，特別聚焦企業如何使用AI，尤其是招聘、人事管理、消費者決策及聊天機器人等領域。
其中，不少企業已開始利用AI協助篩選履歷、決定哪些求職者進入下一輪面試，甚至協助裁員。韓正豫提醒，如果AI的決策涉及年齡、性別、種族等歧視，公司仍須承擔法律責任。
他舉例指出，Meta近日遭26名前員工提告，原因之一就是公司在裁員過程中使用AI協助篩選裁員名單，部分員工認為此舉涉及年齡及其他受法律保障身分的歧視，目前案件仍在審理中。
除了人事管理，AI也愈來愈常應用於租屋及消費者服務。韓正豫分享，美國一家協助房東篩選租客的公司利用AI審核大量租屋申請，但系統被指對持租屋補助券的申請人產生不公平影響，最終支付228萬美元達成和解。
他提醒，若企業利用AI決定消費者是否符合資格、能否享有優惠價格，或是否能參與特定計畫，未來都應保留完整紀錄，並能清楚說明AI如何作出決策，以降低法律風險。
聊天機器人也是加州近年積極規範的重點之一。韓正豫指出，未來企業若使用AI客服，應明確告知消費者正在與AI互動，並提醒AI生成內容可能出現錯誤，同時提供聯絡真人客服的方式。
另一項近期備受關注的議題，則是支撐AI運作所需的資料中心（Data Center）。韓正豫指出，大型科技公司正投入數以千億美元的資金興建資料中心，以支援AI運算需求，但資料中心往往引發當地社區居民的反對，形成新的公共政策議題。
旅客依AI客服指示先購票、再申請喪葬票價退款，航空公司卻否認有此政策並主張聊天機器人不代表公司；但法院未採納，仍判公司依AI回覆辦理退款。 案例顯示，企業即使把服務交給AI客服或聊天機器人，法律責任仍可能回到公司本身，不能以「不是人說的」作為免責理由，並須對AI輸出內容負責。 加州特別關注AI在招聘、人事管理、消費者決策與客服的使用，要求企業揭露正在與AI互動、提示可能出錯，並保留決策紀錄以便說明與降低歧視風險。
精華 FAQ
旅客依AI客服指示先購票、再申請喪葬票價退款，航空公司卻否認有此政策並主張聊天機器人不代表公司；但法院未採納，仍判公司依AI回覆辦理退款。
案例顯示，企業即使把服務交給AI客服或聊天機器人，法律責任仍可能回到公司本身，不能以「不是人說的」作為免責理由，並須對AI輸出內容負責。
加州特別關注AI在招聘、人事管理、消費者決策與客服的使用，要求企業揭露正在與AI互動、提示可能出錯，並保留決策紀錄以便說明與降低歧視風險。
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