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96歲鰥夫追愛 約會地常選中餐館

洛杉磯訊
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96歲的Solomon Rosenblatt喪偶後選擇勇敢追愛。圖為人們走在費城...
96歲的Solomon Rosenblatt喪偶後選擇勇敢追愛。圖為人們走在費城LOVE雕塑下。（美聯社）

每天早晨在空蕩蕩的公寓裡獨自醒來，是96歲退休工程師羅森布拉特（音譯：Solomon Rosenblatt）近年來最難熬的時刻。自從相伴69年的妻子維琪（Vicky，音譯）於2023年離世後，他的生活頓時失去色彩。然而，這位一生務實、理性的科學家並未向寂寞低頭，他在96歲高齡之際做出一個罕見的決定：聘請專業婚戀顧問，重新尋找人生伴侶。而他最常做的事之一，就是約會對象吃中餐。

根據Business Insider報導，羅森布拉特的亡妻維琪出生於埃及，是一位精通五種語言的音樂會鋼琴家。1953年兩人在聚會上一見鐘情，相識僅四個月便閃婚。羅森布拉特回憶，當年兩人常在紐約洛克威（Rockaway）的木板步道上頂著寒風散步，深入探討彼此的靈魂與夢想，隨後再到中餐館續談。兩人的恩愛婚姻有近70年，育有三子，如今孩子們也已接近退休年齡。

「我懷念有一位女性相伴的感覺。有人可以聊天、一起醒來，也有人能陪伴著入睡，」羅森布拉特坦言，在遲暮之年尋找愛情並不容易，但他仍渴望填補生命中空白的角落。

透過婚戀顧問的安排，羅森布拉特近期與幾位條件優秀的女士展開約會。她們與羅森布拉特一樣，熱愛聽音樂會、看戲、參觀博物館，享受豐富的文化生活。

●暮年約會挑戰多

然而，羅森布拉特也發現了暮年約會的現實挑戰。他指出，多數年長女士非常獨立，仍熱衷於四處旅行；但對於現階段的羅森布拉特而言，他已不再嚮往遠行，更期盼能找到一位願意在家中共度時光、一起坐著聊天牽手的伴侶。

羅森布拉特依然會帶約會對象去吃中餐，只是時間從晚餐改成了午餐。他表示，年輕時的約會是談論未來，而現在則是聆聽彼此走過70、80年的「人生故事」。對他來說，現階段最理想的浪漫，是兩人一起叫輛車到市中心聽場爵士樂演出，隨後回家溫馨相伴。

失去妻子後，羅森布拉特曾歷經一段如同在水中原地踏步的低潮期，直到他為自己設定新生命目標。除積極尋覓伴侶，天生充滿好奇心的他也完成個人自傳，成功將腦海中累積一生的故事與想法化為文字，於近日完成撰寫。另外他也研發新型醫療專利。已擁有10多項發明專利的他，目前正專注於一項全新「繃帶發明」的專利申請。

羅森布拉特強調，儘管體力隨年齡增長而下滑，但他對世界的好奇心從未減退，並期盼在人生的最後階段，能找到真正契合的伴侶，共同分享這份對生命的熱情。

精華 FAQ

  • 因為他在相伴69年的妻子過世後，長期感到孤單，渴望有人聊天、共醒共眠，也希望在晚年填補生命中的空白，於是主動聘請婚戀顧問協助尋愛。

  • 羅森布拉特回憶，兩人當年常先在洛克威木板步道散步聊天，再到中餐館續談人生與夢想；如今他與新對象約會時，也會延續這個習慣，只是改成午餐。

  • 除了積極約會，羅森布拉特也完成個人自傳，把一生故事寫成文字，並投入新型醫療繃帶的專利申請；他希望以好奇心與創造力延續人生熱情。

退休 中餐館 埃及

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