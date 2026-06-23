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彈琴讀書修心 她從容擁抱人生夕陽紅

記者楊青／洛杉磯報導
李曉佳表示，本心才是自己最好的朋友。（圖／李曉佳提供）
李曉佳表示，本心才是自己最好的朋友。（圖／李曉佳提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：喪偶又空巢的李曉佳，靠重返校園與學習重新找回生活重心。
  • 重點二：她在社區學院修數學歷史鋼琴心理學，與年輕世代交流充電。
  • 重點三：透過十天內觀禪修，她體會真正平靜來自內心而非外界。

對許多空巢或喪偶長者而言，最大挑戰不是年齡，而是如何重新找到生活重心。有人旅行、有人學藝術、有人練烹飪、有人投入志工服務。當人生進入下半場，學習與成長，依然照亮生命；夕陽，綻放出更溫暖、更從容的光芒。

對南加州瑜伽老師李曉佳而言，喪偶與空巢並沒有讓她的人生黯淡下去，反而開啟一段重新認識自己、充實自己的旅程。她的鋼琴重新彈起來了，書本重新讀起來了，瑜伽也再度修起來。

「孩子長大離開了，先生也永遠走了，那種失落和孤單，真的會讓人徹夜難眠。」四年前痛失丈夫，唯一的孩子又遠在丹佛工作生活，面對人生巨大的轉折，李曉佳坦言，她也曾經歷過低潮與迷惘。

雖然有追求者，但經歷過人生起伏和世事滄桑，她逐漸明白，在夕陽歲月裡，最值得珍惜的陪伴，其實是來自自己，本心才是最好的朋友。

重返校園 補課充電

在阿蘇薩的柑橘社區學院（Citrus College），她先後修習實用數學、美國歷史、鋼琴、心理學等課程。每天背著書包上課、做作業、準備考試，讓她彷彿回到青春歲月。

她笑著說，單身生活是給自己「補課充電」最好的時候。「以前忙著照顧孩子，忙著經營家庭，現在終於有時間投資自己。每天從早忙到晚，反而覺得自己年輕了幾十歲」。

李曉佳的人生歷程本就豐富精彩。早年畢業於上海戲劇學院表演系，曾是上海青年話劇團演員。移民美國後，她將熱情投入瑜伽教學。疫情期間，她帶領南加州華人瑜伽協會在線上舉辦公益課程，陪伴許多人走過封鎖期間的焦慮與鬱悶。

在社區學院裡，她是班上年紀最大的學生，卻也因此獲得許多年輕人的友誼。每天與不同世代交流思想、分享觀點，讓她感覺自己的思維與心態都更加開闊。

禪修內觀 簡單平靜

不久前，她前往棕櫚泉附近參加一場為期10天的內觀禪修。10天裡完全止語，不與外界交談；不使用手機，不接觸網路；以簡單素食為主，過著與世隔絕的生活。「生活突然變得非常簡單」，她回憶，每天清晨4時起床進入禪堂靜坐，課程結束後，獨自漫步在遼闊荒漠之間，靜靜等待太陽升起；夜晚則在滿天繁星下駐足良久。「無念、無語、無欲。日出和星空，陪伴我走過那特別的10十天。」那段沉靜時光，也讓她更加明白，真正的平靜並非來自外界，而是來自內心。

李曉佳最近前往棕櫚泉附近參加一場為期10天的內觀禪修，過了10天與世隔絕的生活。...
李曉佳最近前往棕櫚泉附近參加一場為期10天的內觀禪修，過了10天與世隔絕的生活。（圖／李曉佳提供）

精華 FAQ

  • 她曾歷經失落與孤單，但沒有讓自己沉下去，而是重新投入學習、彈琴與修習瑜伽，並把陪伴自己的本心視為最重要的依靠。

  • 她在柑橘社區學院先後修習實用數學、美國歷史、鋼琴與心理學等課程，透過每天上課和作業，感受到自己彷彿回到青春，也與不同世代建立友誼。

  • 在完全止語、遠離手機與網路的禪修中，她每天清晨靜坐、漫步荒漠、仰望星空，因而更深刻明白，真正的平靜不是外在環境，而是內心的安定。

加州

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