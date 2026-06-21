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大麻舊案齊發／逾200華人被訴 連廚師澆水也抓

記者張宏／洛杉磯報導
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警方查獲的內陸地區非法大麻農場。(美聯社)
警方查獲的內陸地區非法大麻農場。(美聯社)

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文章摘要整理：

南加大麻農場舊案全面追訴，逾200名華人被起訴，部分僅曾短暫工作者也遭高額保釋與刑事壓力。

南加大麻農場舊案全面引爆，逾200華人被起訴。其中一華人廚師在種植大麻熱潮時，去大麻農場幫忙澆水，現在也被檢方秋後算帳，保釋金50萬美元且要證明資金來源與大麻無關才行。律師鄧洪表示，內陸帝國檢方開始對2020年至2023年間累積的大麻案件進行大規模起訴，目前有200多種大麻觸法華人被起訴。

鄧洪表示，一名住在亞凱迪亞的客人，6月初收到聖伯納汀諾縣檢察官辦公室寄出的起訴通知，還來不及做出反應，日前外出駕車前往聖蓋博市時，當地警方利用車牌掃描系統查到他的資料，發現其有案底在身，便當場將他逮捕。這名客人原本是餐廳廚師，只是在大麻農場幫忙澆水。被捕後其保釋金高達50萬美元，若要保釋，至少需要準備約5萬美元的保釋費，但根據加州刑法第1275條，還必須證明這筆資金來源合法，且與大麻產業無關。

移民問題 ICE將介入

鄧洪說，過去幾年曾在大麻農場工作的華人，現在陸續受到波及。據了解，聖伯納汀諾縣檢察官辦公室已針對超過100個案件在4日發出通知，並將資料輸入國家犯罪資訊中心系統。現在許多警車都配有車牌掃描設備，只要掃到被通緝者所屬的車輛，就可能攔停並逮捕。被捕後不但面臨高額保釋金，還必須證明保釋資金來源合法。

案件發生在聖伯納汀諾縣，律師必須到當地法院協助處理保釋等事宜，無法在洛杉磯地區辦理，距離較遠，因此許多人被羈押至少已有一個星期。更麻煩的是，一旦涉移民問題，聯邦移民暨海關執法局（ICE）就可能介入。正在進行的事後追訴，導致當年那些在大麻農場工作有記錄的華人都人心惶惶。

鄧洪指出，大麻產業一度在華人區盛行，很多餐館工都跑去大麻農場工作。大麻農場一類是在印第安保留地，如聖伯納汀諾和Morongo等地。還有一類，其執照是種植製作衣服用的工業大麻（Hemp），表面是合法生意，實際利用工業大麻執照種植娛樂用大麻。以前警方查到這些農場，多數沒有追究。但2022年後接連發生兩起命案。一起是大麻業者因地盤糾紛遭人槍殺，屍體被棄沙漠。另一件是有人搶奪大麻，衝突過程中農場守衛開槍打死人。之後，執法單位開始更嚴格執法與大規模掃蕩。起初受案件太多、人手不足影響，警方只是到農場把大麻剷除、記錄現場人員資料就離開，沒有立即追究刑事責任。

涉汙染環境 列重罪

鄧洪表示，也有部分案件早在2022年和2023年就已起訴，但沒有及時通知當事人，很多人是最近才收到通知，現在被起訴的，主要是當時警方留有資料的人。更關鍵的是，現在的起訴重點不只是非法種大麻；據起訴內容，許多案件還涉非法種植造成的環境汙染。一般工業大麻不需要大量農藥，但非法大麻農場往往涉大量用水、農藥及環境破壞，因此被列為重罪。很多華人當時以為在合法農場工作，卻沒想到是工業大麻製造非法用於娛樂種植；加上他們許多英文不好，不清楚實際情況。

目前已有人被逮捕羈押，甚至因無法完成保釋而持續被關押。檢察官辦公室這次涉及超過200名相關人員，多數是華人。面對這類案件，鄧洪建議，如收到相關通知信應盡快聯絡律師，有些被告已選擇主動投案，提前準備保釋、降保等程序。對有綠卡的人來說，律師仍有機會協助處理，沒有合法身分的人，則面臨更大風險和壓力。

精華 FAQ

  • 主要集中在南加內陸帝國的聖伯納汀諾縣，檢方針對2020年至2023年間累積案件重啟追訴，目前已有200多名相關華人被起訴，且還在持續擴大。

  • 因為警方與檢方認定他曾在大麻農場留下工作紀錄，收到起訴通知後又被車牌掃描系統查出案底，於是當場逮捕，並以高額保釋金和資金來源審查限制其交保。

  • 因為部分人當年以為自己是在合法工業大麻農場工作，現在卻被追究非法種植與環境污染責任；若牽涉移民身分，還可能引來ICE介入，風險更高。

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