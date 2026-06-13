世界盃歡慶據點 洛杉磯紀念體育館「FIFA球迷嘉年華」開幕

位於洛杉磯紀念體育館的「FIFA球迷嘉年華」（FIFA Fan Festival）開幕，為足球迷打造一個專屬的歡慶據點。（記者謝雨珊／攝影）

世界盃 （FIFA World Cup）熱潮12日席捲洛杉磯 ，各項慶祝活動全面展開。隨著美國隊12日晚6時在洛杉磯體育場（SoFi Stadium）迎戰巴拉圭隊，位於洛杉磯紀念體育館（Los Angeles Memorial Coliseum）的「FIFA球迷嘉年華」（FIFA Fan Festival）同步開幕，為足球迷打造專屬的歡慶據點。

球迷不僅可以在現場觀看世界盃賽事轉播，還能欣賞音樂演出、參與各項互動遊戲，並與來自世界各地的球迷一同感受足球盛事的熱烈氛圍。主辦單位表示，位於博覽公園（Exposition Park）的世界盃球迷嘉年華正如火如荼展開，預計持續至14日，吸引來自洛杉磯及世界各地的足球迷共襄盛舉。

國際足總世界盃（FIFA World Cup）熱潮席捲洛杉磯，各項慶祝活動已全面展開。（美聯社）

球迷只需支付10美元門票即可入場（12歲以下兒童免費），活動期間還將安排世界盃官方吉祥物Maple、Zayu與Clutch驚喜現身，與球迷近距離互動，成為活動一大亮點。

此外，由家得寶贊助、以英格蘭足球傳奇球星貝克漢（David Beckham）為靈感打造的「Beckham's Backyard」互動體驗區，也吸引不少民眾參與。現場設有數位足球射門挑戰遊戲、親子工作坊等，讓球迷在觀賽之餘也能親身體驗足球樂趣。

為迎接世界盃熱潮，主辦單位也在洛杉磯地區設立六處官方快閃商品店，即日起營運至7月31日，販售世界盃官方球衣、服飾、帽款及吉祥物周邊商品，方便球迷選購收藏。

若民眾計畫本周末前往球迷嘉年華現場，或參與後續各地球迷觀賽區活動，主辦單位建議事先查詢完整活動時程、比賽轉播安排、交通資訊及安全須知，可透過官網losangelesfwc26.com獲取最新資訊。