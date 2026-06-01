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汽車零售打詐 10/1新法約束經銷商

記者啟鉻／洛杉磯報導
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「打擊汽車零售詐騙法」（CARS Act）於10月1日實施，要求汽車經銷商在交易...
「打擊汽車零售詐騙法」（CARS Act）於10月1日實施，要求汽車經銷商在交易初期即公開完整價格，並限制各類附加費用與誤導性銷售手法，讓購車流程更加透明。(示意圖，取自unsplash）

在車行買車遇到莫名「加價」或被收取額外附加費的情況，將有所改觀。「打擊汽車零售詐騙法」（CARS Act）10月1日實施，要求汽車經銷商在交易初期即公開完整價格，並限制各類附加費與誤導性銷售手法，讓購車流程更透明。部分華人業者認為，新法對大型車行的約束力，將更明顯。

南加汽車協會（AAA）指出，長期以來，汽車銷售被視為資訊高度不對稱的行業。消費者往往先被廣告中的低價吸引進店，隨後在反覆議價與層層加價過程中，才逐漸發現最終成交價遠高於預期。有些車商會設定僅適用特定族群的優惠條件，或刻意在報價中排除運費、加價費及各種「經銷商附加項目」，待簽約時再逐一加入，使整體購車成本大幅上升。

羅斯密市曾從事二手車銷售的業者David Wang表示，對本就誠信經營的車商而言，價格透明早已是基本原則。但在部分業者中，仍存在刻意隱瞞甚至誤導消費者情況。例如，有些車輛曾發生事故，業者卻未主動告知，甚至以「消費者未詢問」為由，規避說明責任。他認為，CARS法案上路後，將有效壓縮這類灰色操作空間。

CARS法案核心，是改變長期以來「先低後高」的銷售模式。未來，車商無論透過廣告、電郵、簡訊或面對面接觸消費者，都必須提供特定車輛的完整總價。此舉被視為法案最關鍵一環，讓消費者能直接比較不同車行報價，降低資訊落差與被誤導風險。

在費用規範方面，新法亦設下明確界線。除政府規定的稅金、註冊費、排汙檢測費，以及最高85美元的文件處理費外，車商不得再任意收取未經說明的額外費用。同時，業界長期存在的高利潤附加產品也將受限制。雖然消費者仍可選擇購買如延長保固等服務，但車商必須清楚告知其為非強制項目，且不得販售缺乏實際價值的服務，例如為電動車提供更換機油等不合理內容。

此外，新法在二手車交易方面，引入具突破性的「3天冷靜期」制度。交易價格在5萬美元及以下的車輛，買家可在3天內退車並獲退款，期間亦可安排第三方檢測。一旦發現潛在問題，消費者可選擇重新議價或取消交易。此舉被認為大幅降低購買二手車風險，也為消費者提供過去少見的保障機制。

另一從事車輛交易的華人業者Chris Law指出，從長遠看，相關規範不僅有助淘汰不良業者，也能促進市場朝更健康、透明方向發展。華人購車時，常仰賴親友介紹或業務推薦，一旦涉隱藏條款，維權難度較高。加上語言差異，部分買家容易忽略合同細節。隨著法案要求關鍵價格資訊在交易初期即完整揭露，相關風險可望顯著降低。

業界人士提醒，法案雖提升透明度，但不代表車價將隨之下降。車商仍可能透過調整融資條件或壓低舊車置換價格等方式維持利潤。因此，消費者在購車過程中仍應保持審慎，仔細閱讀各項條款。

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