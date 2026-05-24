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聖地牙哥爆2例麻疹 酒店成風險地點

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聖地牙哥市中心、鄰近聖地牙哥會展中心的萬豪酒店突發麻疹（Measles）暴露風險...
聖地牙哥市中心、鄰近聖地牙哥會展中心的萬豪酒店突發麻疹（Measles）暴露風險。（取自谷歌地圖）

橙縣紀事報報導，聖地牙哥市中心、鄰近聖地牙哥會展中心的萬豪酒店（Marriott Marquis San Diego Marina）突發麻疹（Measles）暴露風險，衛生官員23日緊急追蹤接觸者。

聖地牙哥市公共衛生局23日發布通知，呼籲5月17日上午9時至下午3時45分到訪該酒店的民眾提高警覺。此外，曾於5月20日下午5時至7時30分到過帝王灘（Imperial Beach）Palm Ave. 791號連鎖冰淇淋店Baskin Robbins的民眾，也可能有暴露風險。

衛生官員強調，曾在上述時間與地點出現者，若出現發燒、咳嗽、流鼻水或眼睛發紅等症狀，應立即聯絡醫療機構。衛生官員提醒，有暴露風險的民眾，如需就醫，應提前致電醫療機構，讓醫護有時間啟動感染控制程序，再親自前往，以降低病毒傳播風險。

聖地牙哥縣公共衛生局日前接獲兩起麻疹病例通報。兩患者都居住在聖地牙哥縣外，但通勤至當地工作。其中，涉萬豪酒店暴露事件的患者，曾在該酒店工作；另一患者則從事戶外工作，不會與公眾或同事有密切接觸。

聖地牙哥防疫人員23日已安排萬豪酒店員工接受麻疹抗體檢測，對無法證明具免疫力的員工，衛生部門將提供疫苗接種。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)資料，2026年全美已累計1815宗麻疹病例，疫情持續在多州爆發。麻疹具高度傳染性，患者通常在紅疹出現前約四天即有傳染力，並持續至紅疹出現後約四天。

橙縣 免疫力 聖地牙哥 麻疹 帝王灘

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