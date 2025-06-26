遇租霸房東：被信用高分迷惑 後悔沒面談、做背景調查
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「他們出示的信用分高達780分，收入證明也似乎不低，誰能想到是職業租霸呢？」，橙縣森林湖受害房東雅雅表示，痛定思痛，她後悔當初沒有親自面試租客，也沒有做背景調查，就輕易將房子租出去。
她表示，之前也有出租房子和幫朋友出租房子的經驗，每次都會親自面談，看看申請人的面相和感覺，恰恰這次沒有，只是地產經紀幫忙介紹申請人，她沒有面談，也沒有對申請人做背景調查，結果後患無窮。她表示，事實上在事情發生後，另一名華人地產經紀告訴她，就在雅雅出租房子的前幾天，該經紀人曾察覺到蛛絲馬跡，拒絕這對租霸夫婦對另一棟房屋的租住申請。
雅雅表示，她在事情發生後了解到，該租霸夫婦近年霸租的幾個地方，使用不同名字，有時使用英文拼音，有時使用中英文組合，或全英文。她猜測，可能由於每次受害房東最後都不堪拖延，被迫租客和解，租霸的信用紀錄，一直得以保持高分。
橙縣近年新移民人口劇增，其中不少來自中國大陸的新移民選擇在當地買房定居，而部分新移民中美兩邊居住，一些住宅長期閒置，由朋友或地產經紀幫忙出租。
本周一同前往橙縣高等法院旁聽案情的華人地產經紀蘇珊提醒，在加州做房東要特別小心。她表示，近年南加州地區出現的職業租霸，非常擅長利用加州偏向保護租客的法律，利用各種拖延和藉口，弄得房東身心疲憊，不少受害房東最後被迫選擇破財消災，不但收不到房租，還要倒貼才送走租霸。她希望此次房東能夠討到公正，挽回損失，同時讓租霸留下信用汙點，警醒後來人。
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