遇租霸房東：被信用高分迷惑 後悔沒面談、做背景調查

橙縣華人新移民將自己的百萬新屋租給一對華人夫婦，結果長達一年收不到房租。（雅雅提供）

「他們出示的信用分高達780分，收入證明也似乎不低，誰能想到是職業租霸呢？」，橙縣 森林湖受害房東雅雅表示，痛定思痛，她後悔當初沒有親自面試租客，也沒有做背景調查，就輕易將房子租出去。

她表示，之前也有出租房子和幫朋友出租房子的經驗，每次都會親自面談，看看申請人的面相和感覺，恰恰這次沒有，只是地產經紀幫忙介紹申請人，她沒有面談，也沒有對申請人做背景調查，結果後患無窮。她表示，事實上在事情發生後，另一名華人地產經紀告訴她，就在雅雅出租房子的前幾天，該經紀人曾察覺到蛛絲馬跡，拒絕這對租霸夫婦對另一棟房屋的租住申請。

雅雅表示，她在事情發生後了解到，該租霸夫婦近年霸租的幾個地方，使用不同名字，有時使用英文拼音，有時使用中英文組合，或全英文。她猜測，可能由於每次受害房東最後都不堪拖延，被迫租客和解，租霸的信用紀錄，一直得以保持高分。

橙縣近年新移民 人口劇增，其中不少來自中國大陸的新移民選擇在當地買房定居，而部分新移民中美兩邊居住，一些住宅長期閒置，由朋友或地產經紀幫忙出租。