華男訓犬師涉虐死11犬 與女友毀屍想逃被逮捕

Happy K9 Academy的Yelp評級降為一星。（取自Yelp）

橙縣檢察官辦公室23日宣布，53歲華裔訓犬師薛鄺鍾（Kwong Tony Chun Sit，譯音）與23歲女友劉婷芳（Tingfeng Liu，譯音）因涉嫌虐犬、銷毀證據、企圖掩蓋多起狗死亡事件，被正式起訴。

薛鄺鍾與劉婷芳19日被爾灣警方逮捕，調查顯示至少有11隻狗在其照護期間死亡，遺體未經飼主同意即火化。檢察官辦公室23日指出，已有三隻犬完成驗屍，其中兩隻死於中暑，一隻死於鈍器外傷；另有六具遺體仍在驗屍，還有兩隻已在調查前被火化，無法確認死因。

檢方指出，兩名被告涉嫌冒充狗主，前往多處寵物 火化場處理遺體，試圖隱瞞照護期間死亡的犬隻數量，並透過簡訊告知飼主「狗在睡夢中離世，已安排火化」。

當局表示，薛鄺鍾為南加州 知名訓犬師，經營「Happy K9 Academy」訓練中心，提供行為矯正與寄宿服務，費用介於1000美元至3399美元之間。調查指出，大多數狗是在6月18日被送至寵物火化場，有一隻則於6月13日被送往火化。

薛與劉目前皆被收押，保釋金為55萬美元，並已繳交護照。當局指出，兩人被捕時「已收拾行李準備逃亡」，法官亦禁止其接觸任何動物或與受害家庭聯繫。

薛鄺鍾共面臨11項虐待動物重罪、11項照護人虐犬重罪、7項銷毀證據輕罪與1項成功銷毀證據輕罪，若罪名成立，最高面臨13年11個月徒刑。劉婷芳則被控一項包庇重罪、一項銷毀證據輕罪與兩項企圖銷毀證據輕罪，最高面臨四年刑期。

調查仍在進行中，警方呼籲與此案相關者提供線索，據信薛鄺鍾曾以不同公司名義在南加 州承接訓犬與寄宿服務，包括使用Happy K9 Academy名稱。有線索者可電郵聯繫爾灣警局警探Rebecca Steen，電郵[email protected]