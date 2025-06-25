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7/1起漲最低薪 華人老闆：一刀切式 恐加劇前後台員工收入不平衡

記者王若然／洛杉磯報導
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加州數個城市7月1日起調漲最低時薪，且不包括小費以保障員工的收入。（示意圖，取自Unsplash）
加州數個城市7月1日起調漲最低時薪，且不包括小費以保障員工的收入。（示意圖，取自Unsplash）

今年7月1日起，加州數個城市的最低時薪將增加，其中包括不少南加州城市。時薪的調漲，是對勞工權益的保護，但有華人餐廳業者認為，一刀切式的調漲時薪，可能加劇後廚員工與前台服務員的收入不平衡，引發更深層問題。

根據KTLA 5電視台援引柏克萊加大網站數據，7月1日開始，最低時薪將上漲的城市和地區，包括北加州的阿拉米達市，最低時薪將為17.46美元；柏克萊市，最低時薪19.18美元；艾姆瑞維爾（Emeryville）最低時薪19.9美元；佛利蒙最低時薪17.75美元；密爾比達（Milpitas）最低時薪將為18.2美元；舊金山市最低時薪將為19.18美元。南加州的洛杉磯市，最低時薪17.87美元；洛杉磯縣屬地最低時薪17.81美元；巴沙迪那市最低時薪18.04美元；聖塔蒙尼卡最低時薪17.81美元。

華人餐廳業者鹿強在洛杉磯縣屬地哈仙達岡經營餐廳「上海灘」。洛杉磯縣下個月1日將調漲最低時薪至17.81美元。對此，鹿強心裡五味雜陳。他認為，調漲最低時薪的政策，其實很不科學，會加劇餐廳業者的管理困難和不平衡。他說，一家餐廳的員工分為好幾類，對後台工作人員增加最低時薪，他沒意見；但是服務員的小費收入換算時薪後，甚至大於基本工資；如今一刀切漲工資，會加劇收入不平衡，可能引發更深層次問題。

此外，近幾年人工、食材的增長，讓很多餐廳在困難中掙扎，如今調漲最低時薪，會讓餐廳業者雪上加霜。鹿強批評政策制定者，乃「閉門造車，沒有實際做生意經驗。」

根據洛杉磯縣政府網站，洛杉磯縣政委員會每年1月1日開始評估並制定新的最低時薪標準，並於該年7月1日起實施。最低時薪標準，適用每周工作兩個小時及以上的員工；對餐廳員工，該工資不得包括小費收入。

在加州，不同的行政等級都可以制定最低時薪，包括加州政府、各縣政府以及部分城市，都有自己的最低時薪標準。在洛杉磯縣和橙縣的城市中，若無自己城市的最低工資標準，則依加州標準執行。每年的最低時薪標準，並非一定會調漲，通常是每年1月1日或7月1日開始實施新標準。

2025年1月1日起，加州規定的最低時薪為16.5美元。在南加州，最高的最低時薪城市為西好萊塢市，該市2025年1月1日起調漲為19.65美元，也是目前加州擁有最高的最低時薪城市。

最低時薪 加州 洛杉磯

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