洛杉磯中國四合院豪宅上市 致敬蘇州園林 要價1760萬元

洛杉磯四合院豪宅驚艷上市，要價1760萬美元。（Zillow）

洛杉磯 縣一座中式四合院風格的豪宅最近驚艷上市，位於聖蓋博 谷山麓布瑞普萊市（Bradbury），這幢今年剛竣工的房子，看上去就像中國古裝劇中的場景。據悉，屋主從小在上海長大，設計靈感來自蘇州園林，大部分建築材料都是從中國各地進口，目前要價1760萬美元。

四合院夜景。（截圖Mansion Global）

Zillow公開紀錄顯示，這幢中式豪宅位於布瑞普萊市Deodar Ln 11號，9臥14衛，占地4.45英畝，室內面積1萬7489平方英尺。Mansion Global報導指出，這是由香港商人精心打造的房產，風水流經家族大院，但未透露房主名字。

房屋設計靈感來自蘇州園林，大部分建築材料都是從中國進口。（Zillow）

這棟「四合院」風格的房子，擁有四面牆的庭院，層層庭院由門道和低矮的附屬建築圍起來。該房產由Keller Williams Realty房地產公司的 Anna Wang負責掛牌出售。Wang介紹說，屋主2017年開始建造這座庭園，今年竣工，但從未居住過，出售房產是因為屋主已經退休 ，且子女定居外州，其中一個孩子住在紐約。

雕刻著「福」字的牆壁，成為寓意深遠的視覺焦點。（Zillow）

經紀人指出，房主自幼在上海傳統的中國建築環境中長大，為在洛杉磯建造這幢房產，曾走遍中國尋找各種建築材料，從磚塊到木材的選擇，不是為了美觀，而是為文化傳承。為還原蘇州園林精華，房主曾邀請漢庭頓圖書館花園（Huntington Library）「中國園」的設計團隊，歷時八年精雕細琢，最終呈現在世人面前。

這棟「四合院」風格的房子，層層庭院由門道和附屬建築圍起來。（Zillow）

據地產資料，整體空間融合文化工藝與現代舒適，內部設計展現深色燒磚地板、灰色陶瓦、飛簷翹角、磚雕花窗等中式元素。開放式格局搭配極簡室內裝潢，古今交融、相得益彰。

位於聖蓋博山麓下。（截圖Mansion Global）

這幢中式房產在當地西式建築群中別具風格，根據Zillow信息，房子依循中國傳統三庭院的佈局，由四座獨立建築構成，巧妙結合空間感、隱私性與實用功能。第一個庭院，中間豎立著一塊象徵長壽的太湖石，兩側有兩棟建築，每棟建築都有兩間臥室，設計對稱莊重，營造出平和靜謐的氛圍。

牆角的一支紅梅，處處訴說著傳統的中國故事。（Zillow）

第二個庭院是整座莊園的核心，設有飛簷亭台、迴廊長廊與環繞式露台。一面雕刻著「福」字的牆壁，成為寓意深遠的視覺焦點。寬敞的東堂擁有20英尺挑高天花板、超過1100平方英尺的開放空間，可用於大型宴會、文化活動或私人聚會。此外，這個庭院還配備茶室、禪室、多功能廳、以及一座10英尺寬、82英尺長的恆溫泳池，另外還有可容納八輛車的車庫、並配有電動車充電設施。

第三個庭院地勢稍高，象徵寧靜與尊貴，內有靜謐書房、寬敞主臥套房、更衣間與奢華浴室。鏤空屏風與精心設計的窗戶引入自然光，園林再現蘇州詩意山水，太湖石、仿古青石橋的東方意境，南側的建築曲線則致敬蘇州金雞湖的湖岸之美。

房產經紀指出，這座建築內還保存著特殊的文化遺跡，包括敦煌莫高窟的幾尊佛教雕像，以及房屋東廳一塊耗時三年打造出來的獨特「金磚」。從Zillow張貼的照片來看，飛檐翹角、灰瓦白牆，以及牆角的一支紅梅，處處訴說著傳統的中國故事。