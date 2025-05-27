行業內捲 聖谷中餐館面臨新一輪洗牌

部分規模較大中餐館新設大屏幕，打上應景祝福語。（記者啟鉻／攝影）

南加州 聖蓋博谷是全美華人最密集地區之一，當地的中餐市場近年來進入了一個快速發展與轉型階段。隨著亞裔人口增長，中餐館 不僅是社區便利型餐飲，而且是走向品牌化、多元化、創意化的新局面。業者表示，中餐業內捲愈加激烈，市場前景的不確定性，中餐業可能面臨新一輪洗牌。

各顯神通拚促銷

記者近日走訪了洛杉磯當地的一些中餐館，發現一些較大規模餐廳開始安裝大屏幕，並打上向顧客祝福的應景語句，例如在母親節的周末，即顯示「祝福母親節快樂」，還有其他溫馨文字，令前去慶祝母親節的顧客感到心情舒暢。還有先前在餐廳並不常見的包廂，現在數量也增加，部分餐廳還增加了音樂茶座，駐店歌手、樂隊等。資深中餐業者Chris Lin表示，現在中餐業競爭比較激烈，就是華人常說的「內捲」嚴重，互相大打價格戰。為了求生存，業者必須採取各種促銷方法吸引顧客。

對於餐飲業者來說，價格若大眾化，餐品實惠，更有吸引力。比如聖谷東區一家名為「那家老菜館」，推出手工水餃、東北熟食、特價午餐11.99美元，很有吸引力。還有「旺角燒臘店」掛出貴妃雞買一送一，全天燒臘便當6.99美元。在南加 州華人群體中，名為「小美」的快餐店很有知名度，於是聖谷就出現多家「小美」快餐店，菜品也是經濟實惠。香港廣場「小美」快餐店一位工作人員表示，各家「小美」各自經營，菜品也不完全相同。

聖谷東區可利馬路上一家以「小院盒飯」中餐廳，推出每位14.99美元的自助盒飯，多達30道菜，有北方菜、川菜和湘菜等。這是一家由兩位業者合作經營的餐廳。業者之一李廣輝表示，未成立這家餐廳前，他去其他中餐館消費，一碗麵加上小菜還有飲品近20美元。感覺消費者快吃不起了，迫切需要經濟實惠的餐飲。於是想打造一個讓普遍百姓都能消費得起飯的平台。小院自助盒飯這個價位，利潤很少。經過一段時間運營後，顧客開始增加。不過，令人感覺不舒服的是，有些客人不按食量選餐裝盤，吃不下浪費了，很可惜。

市場調研不可少

一位在南加州經營至少兩家高檔中餐廳、但不願具名的資深業者表示，聖谷中餐業正面臨重新洗牌。他認為，南加州中餐業向來「內捲」，但由於近年中國餐飲業倒閉嚴重，部分業者尋求到美國發展，而最佳落腳點就是南加州。這些業者將中國國內的一些品牌帶來，也加劇了聖谷中餐業的競爭加劇，有些經營多年的中餐館只好關門。

另一方面，中美關係也對南加州中餐業造成影響。比如中國旅遊者減少，以及中美貿易戰，造成經濟的不確定性增加，也會導致南加州當地華人群體不敢消費，持續觀望。而由於通膨影響，當地中餐業者面臨食材成本上升、人工調漲，不得不調高部分餐品價格，但為了留住顧客，又不敢大漲價。不過，他對美國經濟前景仍抱持樂觀態度，認為中餐業消費市場仍有很大潛力。

他提醒，對於部分希望投資美國中餐業的經營者，可能認為這個行業門檻低，但想經營好不容易。需要事先做好市場調研。同時對於那些正在從事餐飲業的人，目前不要想著去擴張，首先要降低運營成本，同時又能創新。