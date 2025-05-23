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華裔女主播800萬掛牌出售LA豪宅 內含特製櫃可放上千雙鞋

記者啟鉻／洛杉磯報導
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豪宅在傍晚時呈現的美景。（Mansion Global截圖）
豪宅在傍晚時呈現的美景。（Mansion Global截圖）

前中國電視女明星、現居南加州的華裔Lisa Chiang，近日與富商丈夫Stanley Chung將位於洛杉磯高端社區一棟豪宅掛牌出售，要價近800萬美元。豪宅最吸睛之處，是足以容納Lisa Chiang超過400個名牌手袋和超過1000雙鞋子的專屬儲藏空間。

Lisa Chiang曾是上海多個知名雙語節目的主持人，包括「財智對話」（Minds of Millionaires）、「Modern Luxury」以及英文生活風格節目「City Beat」。她在業界積極參與，經常邀請當代華人藝術家如蔡國強、陳逸飛等入住其豪宅並交流，家中也懸掛多幅珍貴藝術作品。

圖為名電視女主持人Lisa Chiang與富商丈夫合影。（室內設計師 Lori ...
圖為名電視女主持人Lisa Chiang與富商丈夫合影。（室內設計師 Lori Dennis提供）

她坦言：「我很享受在家舉辦派對，讓孩子的朋友們來玩，這樣我可以有更多時間陪伴孩子，而不是他們總跑去朋友家。」這種溫馨與親切，也使這座豪宅成為家人與藝術朋友的歡聚空間。

據高端房地產平台Mansion Global報導，這棟掛牌上市的豪宅，位於洛杉磯高端社區Bel-Air後方峽谷中，占地0.63英畝，開價高達795萬美元，峽谷風景如畫，毗鄰著名的穆荷蘭路（Mulholland Drive），融合加州獨有的室內外生活美學，為買家提供極致私密性與奢華享受。

豪宅坐落在一處峽谷中，風景秀麗。（Mansion Global截圖）
豪宅坐落在一處峽谷中，風景秀麗。（Mansion Global截圖）

豪宅最吸睛之處，是Lisa Chiang和丈夫2017年購入此屋後，為迎合她對時尚與奢華生活的品味，精心打造的室內設計。原本略顯老舊的住宅，經過設計師巧手改造，選用白色粉刷牆面、寬版法國橡木地板、斜面木質天花板和保留的石砌壁爐，營造明亮且現代的加州風格家居氛圍。設計中融合優雅的簡約線條，並點綴少許閃耀元素，彰顯屋主獨特個性。

豪宅寬敞的休息廳。（Mansion Global截圖）
豪宅寬敞的休息廳。（Mansion Global截圖）

主臥套房配備豪華大理石浴室、私人壁爐和安靜的閱讀室，並擁有足以容納Lisa Chiang龐大時尚藏品的專屬儲藏空間。由於她熱愛奢侈品，擁有超過400個名牌手袋和超過1000雙鞋子，設計團隊特別為她打造一條以透明宜家櫃體改造的鞋櫃走廊，精心展示她的收藏，同時兼顧實用性和美觀，僅花費2000美元，即完成此巧思空間。

其中一間臥室。（Mansion Global截圖）
其中一間臥室。（Mansion Global截圖）

豪宅擁有五間寬敞臥室和多功能空間，建築面積約6360平方英尺。屋外設施令人印象深刻，包括懸掛峽谷邊緣的無邊際泳池、全尺寸網球場，且場地可變換為籃球、排球及匹克球場地，完美契合屋主的兩個曾為高中運動員的孩子興趣與需求。此外，泳池甲板配備桑拿房和涼亭，可一邊放鬆身心，一邊俯瞰城市燈火和壯麗的聖塔蒙尼卡山景。

此外，屋外還設有戶外浴室，並留有空間可加建ADU，適合接待親友或聘請住家保母，為未來買家提供多元使用彈性。整棟豪宅位門禁街道，且屋前設有第二道安全大門，雙重保障住戶的安全與隱私。

Coldwell Banker Realty的經紀人Joyce Rey形容這座住宅是「安全、隱私、景觀、設施與豪華生活的完美組合」，相信對尋求頂級加州生活方式的買家而言，是一筆極具吸引力的投資。

加州 洛杉磯 南加

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