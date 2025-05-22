華女設計害丈夫 謊稱遭家暴 騙取綠卡+財產

律師指出，有不法人士通過偽造家暴證據，從而騙取家庭財產、綠卡。（示意圖取自Pexels@cottonbro studio）

「家暴綠卡 」是移民 法中一項重要的保護措施，幫助因家庭暴力陷入困境的移民獲得合法身分。有律師日前指出，一些不法人士正在利用這項法律，通過偽造家暴證據，騙取家庭財產、綠卡。這些以身試法者中，不乏華人。

劉龍珠律師表示，曾有華女故意設計陷阱，通過惹怒丈夫並誘使其家暴，之後打電話報警，試圖申請「家暴綠卡」。他說，「不法分子正在利用法律漏洞，謀取移民福利。」

家暴綠卡，指的是通過「家庭暴力防治法案」（VAWA）獲得永久居民身分的途徑。家暴綠卡允許家庭暴力受害者，在沒有施暴者參與情況下，申請合法身分。此法案本意，是讓受害者不再因移民身分受施暴者要脅。政策同樣適用男性和兒童。

許多因家庭暴力受到傷害的移民，因此法受益，但也有不法之徒趁機謀取利益。律師陳勁松證實這種情況的存在，「現在的婚姻綠卡申請，出現讓人十分擔憂的現象，有些人知道如果能向移民局證明，公民配偶對自己有家暴歷史，就可以不必保持婚姻關係且很快拿到綠卡。臨時綠卡轉正時，也不需要公民配偶共同簽字I-751表。」

陳勁松指出，甚至有不良人士，鼓勵申請人創造「被家暴」，然後報警抓公民配偶進監獄，留取證據以申請家暴綠卡，「這一現象十分惡劣、可怕。」陳勁松警告，「法律不是兒戲，若越界，不僅綠卡可能成泡影，還會涉欺詐、陷害，面牢獄之災」。陳勁松奉勸這些不法之徒，綠卡誠可貴，自由價更高。

劉龍珠特別提到，去年有一起涉及600多名非美國公民 的婚姻欺詐案，就有專門的中介教唆申請者提告公民配偶「家暴」，企圖利用VAWA申請綠卡。劉龍珠提醒，如果婚姻關係本就脆弱，配偶突然言語挑釁、刻意激怒，就需要提高警惕，「對方可能想借此機會報警，最終不僅合法身分到手，還可能分割家庭財產，實現綠卡、財產雙收」。

還有一種情況，夫妻雙方存在真實婚姻關係，但長期感情不合，可能導致公民配偶不配合申請綠卡。面對這種情況，申請人不要試圖通過「家暴綠卡」獲取身分，因為有合法途徑可以走。

陳勁松認為，公民配偶不配合，比如不出席面談、表格不簽字，確實會讓綠卡申請變得困難，但不是完全斷了可能。要看具體審理的移民官，是否理解這是真實的婚姻，由於公民配偶刻意刁難，導致申請人難以拿到綠卡。「關鍵是申請人須用大量證據，說明婚姻是真實的，只是後來公民配偶刻意不讓申請人拿到綠卡，以便控制申請人。」

陳勁松提到，公民配偶不配合的情況，還經常出現在臨時綠卡轉正時，「假如申請人此時提出離婚，選擇單獨遞交I-751轉正申請表，只要有足夠證據證明婚姻真實，是公民配偶故意刁難，移民官仍然會批准臨時綠卡轉正。」