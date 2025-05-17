中國潮牌SMFK 比佛利黃金商圈搶客

SMFK品牌美國合作夥伴曉霞表示，進駐比佛利最大的挑戰，來自品牌認同度的缺乏。(記者朱敏梓╱攝影）

近年來，中國潮流品牌加速出海，成為一大流行趨勢，其中美國更是眾多品牌布局的青睞之地。近日，來自中國的設計師服裝品牌SMFK在美國開設首間旗艦店，選址洛杉磯 比佛利商圈黃金地段，新店結合了品牌標誌性的設計語言與當地文化氛圍，為美國消費者展現「國潮」魅力；在這背後，也經歷重重挑戰。

SMFK成立於2016年，憑藉創新的設計和高品質產品，迅速在中國潮流市場嶄露頭角，受到明星如楊冪、李宇春等青睞。品牌不僅與CROCS、卡西歐、NBA等知名品牌進行聯名合作，也獲得市場認可。

SMFK的比佛利店舖位351 N Canon Dr，與當下火爆瑜伽品牌之一Alo Yoga店鋪相望，地理位置可說是「黃金」商圈比佛利的「黃金」地段。此次選擇在比佛利黃金商圈開店，SMFK特別邀請當地設計與建築團隊，借鑒加州 海岸別的墅風格，將自然與野性融合到店鋪設計。店內的裝飾以好萊塢 電影道具為靈感，邀請好萊塢電影布景師為店鋪設計，並製作仿真樹木和岩壁，傳達品牌對大自然和自由精神的追求。

此外，SMFK也針對當地市場推出比佛利限定款服飾，並與STANLEY合作，推出合作款保溫杯。

文化認同成最大挑戰

進軍美國市場並非易事，SMFK品牌美國合作夥伴曉霞表示，SMFK是純中國本土的設計師品牌，2022年開始從線上轉到線下，迅速擴張店舖。在中國的店舖都位於超一線和一線城市的中、高檔商圈，所有者傾注大量心血經營品牌。當決定入駐美國時，比佛利的黃金商圈成為首選。

曉霞說，進駐比佛利最大的挑戰，來自品牌認同度的缺乏。比佛利商圈聚集眾多奢侈品牌和國際知名品牌，這些品牌擁有悠久全球影響力，因而對新興中國本土品牌，當地商圈往往存在固有的階級文化與品牌篩選標準。

曉霞回顧選擇店鋪地點的艱辛過程，她透露，在比佛利一帶，他們曾嘗試三、四十個不同的地點，最終才成功說服一位店鋪擁有者，讓SMFK進駐這一黃金商圈。「比佛利的選擇標準，偏好歐洲和英國的國際化品牌，對純中國品牌認可度較低。」曉霞表示，這種文化與認同上的差距，是品牌拓展過程中的最大挑戰。

國潮品牌的全球化之路 關鍵在品牌對市場的信心和決心

國潮品牌的成功出海，關鍵在品牌對市場的信心和決心。曉霞表示，SMFK的成功，離不開品牌對美國市場的深耕和在數位平台的積極布局。品牌在Instagram上的粉絲已經超過700萬，這也為進軍美國市場，提供強有力的支持。儘管品牌在美國的本土化過程仍在進行，但線上的影響力，無疑為實體店鋪的開設奠定基礎。

吸引不同年齡層顧客

在設計方面，SMFK在美國市場也會根據當地顧客的需求進行調整，但始終保持其「rough real raw」的設計理念，強調生活方式、簡潔的剪裁和真實自我。品牌對面料的選擇，尤其受到顧客認可，從年輕人到長者者，都對品牌的舒適面料表示讚賞。

曉霞表示，在開店的一周內，SMFK吸引來自不同年齡層的顧客。與中國以年輕人為主的顧客群體不同，在美國許多家庭成員，包括媽媽帶著女兒，甚至六、七十歲的長者，都成為店鋪的顧客。曉霞表示，顧客的年齡層跨度比預期要大，這也顯示品牌的設計風格和舒適面料受到廣泛接受。

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