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71歲亞裔教授騎車被罵「滾回中國」遭撞重傷

洛杉磯訊
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71歲的東洛杉磯學院教授秋前原遭到仇亞攻擊。（取材自「Go Fund Me」）
71歲的東洛杉磯學院教授秋前原遭到仇亞攻擊。（取材自「Go Fund Me」）

近日，東洛杉磯社區學院（East Los Angeles Community College）的日裔教授秋前原（Aki Maehara，意譯）遭遇仇恨暴力犯罪。他騎電動自行車回家時，被一輛車衝撞，車內有人大喊「滾回中國。」

根據KTLA 5電視台以及教授好友為其發起的「GoFundMe」，事情發生在4月29日晚10時左右，當時71歲的秋前原騎電動自行車回到位蒙地貝婁（Montebello）的家。當快到家時，他感覺後面有車燈照他。秋前原說，「我回頭一看，看見有車直衝過來。我往路邊騎，想找一個車道避開這輛車。」

秋前原被這輛車撞得穿過一戶人家的院子直衝到磚牆上，肇事車輛逃離現場前，秋前原聽到對方在喊中國人相關的仇恨語言，包括要他「滾回中國」。

秋前原的臉部瘀青。（「Go Fund Me」）
秋前原的臉部瘀青。（「Go Fund Me」）

秋前原臉上、臀部、胳膊肘和下肢遭受嚴重傷害。事故發生後，他打電話給朋友求助，請友人將他送往長堤市（Long Beach）的退伍軍人醫院。秋前原是在東洛杉磯社區學院教授種族歧視歷史的教授，他也是參加過越南戰爭的美國退伍軍人。

秋前原目前在家中養傷。（「Go Fund Me」）
秋前原目前在家中養傷。（「Go Fund Me」）

秋前原接受媒體採訪時表示，他堅信這是一起仇恨事件，因為他在騎電動自行車時戴著頭盔，臉完全被遮住，一般路人根本看不出他是亞裔。並且，這不是他第一次遭到與其觀點相悖的人的攻擊。他說，「有西裔共和黨人在我的長堤州大課堂上挑刺，有一次我在講解美國越南戰爭，有3K黨人進來。我已經不只一次被針對。」

秋前原手臂斷裂。（「Go Fund Me」）
秋前原手臂斷裂。（「Go Fund Me」）

事情發生後，秋前原的好友Glorya Cabrera發起網上捐助，用於教授在家休養的費用。因為傷勢太重，他無法自行吃飯、上廁所，更換繃帶。目前其「Go Fund Me」的捐助網頁顯示，已籌得超過4萬5000美元的善款，超過最初設置的目標金額。Glorya Cabrera介紹，好消息是，目前已經找到一名助手，在教授家幫助他的日常起居和傷口處理。教授很感激民眾對他的好意，對他來說意義重大。

針對該起案件，蒙地貝婁警局表示，事發地沒有監控攝像，但仍在持續調查中。教授的支持者目前在change.org上發起簽名，督促蒙地貝婁警局以及洛杉磯縣警局積極抓捕罪犯，伸張正義。

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