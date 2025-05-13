7旬華婦乳腺癌確診 赴法國圓比基尼滑雪夢

付麗穿比基尼裝準備滑雪出發。（圖／受訪者提供）

南加華人 長者付麗日前在法國著名滑雪場完成穿比基尼滑雪的體驗，她說，這是為了圓夢，一個20多年前就想做的事情。付麗平時喜歡強身健體，雖然曾患癌，但她說因為自己體質好所以康復良好。70多歲的她仍對生活充滿激情，希望多走一些地方，看不同風景，挑戰與他人不一樣的退休生活。

視頻製作：記者啟鉻

付麗3月中旬自由行到法國，來到被譽為世界第三大滑雪區的La Plagne，位於阿爾卑斯山地，是歐洲甚至全球最受歡迎的滑雪勝地之一。這裡有有超過425公里的滑雪道，適合各種程度的滑雪者。付麗說，她去這裡，是要完成20年前的一個夢想，穿著比基尼滑雪；她不與其他人相比，只是想挑戰自己，圓自己一個夢。

付麗在滑雪區標誌前留影。（圖／受訪者提供）

付麗說，多年前她在加州 滑雪場學會滑雪，當時聽說有年輕人體驗穿比基尼滑雪，感覺非常刺激，也想體驗一下，但因故一直沒有機會。這次她計畫在2025年初實現這個想法，而且要到法國的滑雪場。在充分準備後，她最終在La Plagne滑雪場得以實現。她還將滑雪過程用視頻記錄下來。在法國，她還遊覽了著名景點，如凱旋門、羅浮宮 、巴黎聖母院，坐船暢遊塞納河。

付麗在滑雪區酒店前留影。（圖／受訪者提供）

從法國返回後，付麗正在制定新的目標。她說自己是閒不住的人，每天主要生活內容就是健身，還報了健身班，家裡隨處都是健身器材。現在春天到了，她又開始在自家菜園施肥種菜。她說，一天天忙忙碌碌，晚上睡覺也香甜。

付麗著比基尼裝滑雪途中。（圖／受訪者提供）

華人經常會將「年歲不饒人」掛在嘴邊。對於年逾七旬長者，即使活動也不會強度太大。可見到付麗，或許會顛覆這樣的傳統觀念。付麗愛好運動，2018年初在年屆七旬時開始學習衝浪。她說，在中國家鄉，少年時她就喜歡運動，曾在地區速度滑冰比賽中獲得同年齡組冠軍。她喜歡嘗試各種運動，愛好廣泛，比如乒乓球、滑板、滑冰、滑雪、划水衝浪、登山、游泳。為了健身，她在家裡購置了拉力器、跑步機、乒乓球台等健身器械。

2020年11月間付麗被確診罹患乳腺癌。她表示，由於自己平時注意健身，治療中雖有諸多副作用，但她感覺不大明顯。即使在治療中，她也不忘健身。希望之城的醫師們對她七十多歲的年紀，經過手術、化療，身體恢復之快，都讚歎不已。如今，她的身體現已恢復正常。她說，歸功於是自己平時注意健身運動，總保有年輕心態，才讓她更有抗癌信心。