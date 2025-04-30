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洛杉磯港到貨量 下周銳減35%

編譯胡立宗／綜合報導
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洛杉磯港的貨輪。（路透）
洛杉磯港的貨輪。（路透）

洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）接受CNBC電視台訪問時表示，由於美中關稅戰，該港5月4日起的一周，到貨量將較去年同期銳減35%；5月預定抵港的航班也可能取消四分之一，從目前起算的五至七周，零售商的囤貨將會用盡，消費者將面臨選擇變少的情況。

塞羅卡說，洛杉磯港來自中國的運量占45%，雖然部分航運商會從其他東南亞地區湊貨，但最大出口地與美國之間的關稅壁壘已達100%以上，因此洛杉磯港的到貨量一定會受到影響。

他說，該港的港務優化系統推估，下周（5月第一周）的到貨將年減35% ，主因是不少美國主要零售商停止從中國進貨，因為關稅超出負擔。同時，如果美中之間不能達成共識或架構，自中國出貨的量將會很少，除了部分特定商品外。

因為貨運量下滑，塞羅卡預期，5月或有四分之一的船班取消。他認為，美國零售商在關稅戰開始前囤的貨，大概五至七周就會用完，進口減少的效應就會浮現。

他說，應該不至於出現貨架空空的場景，「但是可能要買一件藍色上衣，卻發現只有11件紫色的，唯一一件藍的尺寸不和」。因此，他認為，市場將出現選項減少的現象，因為進口的商品不會那麼齊全，因為關稅會增加成本，「所以剩下的那件藍上衣將會價格上漲」。

美中關稅戰開始後，中國出口到美國的商品銳減，部分分析師已經發出警訊，如阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）的首席分析師史洛克（Torsten Slok）。他近日表示，中國進口減少，將會導致美國運輸、零售業裁員，夏季也將出現經濟衰退。

關稅 洛杉磯港 零售商

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