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美禁生育旅遊 違者吊銷簽證 濫用移民制度恐受處罰

記者邵敏／洛杉磯報導
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美領事官員阻止外國遊客以「生育旅遊」濫用移民制度。（取自美國駐華大使館X平台）
美領事官員阻止外國遊客以「生育旅遊」濫用移民制度。（取自美國駐華大使館X平台）

「赴美生子」曾是部分華人追求美國夢的方式之一，讓孩子在美國出生，從而接受美國教育、享受更多當地福利。但美駐華使館最新消息稱，「赴美生子」將被全面拒簽，防止外國遊客借此濫用美國移民制度，損害當地人的利益。

美國駐華大使館日前在X平台上發布消息稱，美國領事官員正在阻止外國遊客通過「生育旅遊」濫用美國的移民制度。如果申請人申請旅遊簽證的主要目的，是企圖把孩子生在美國，從而讓孩子獲得美國公民身分，那麼該申請人會遭拒簽。

這則帖文還附帶美駐華使領館官方帳號@TravelGov，轉發國務院通告。文中稱，一些外國父母申請美國旅遊簽證，主要目的是讓孩子在美國出生，以獲取美國公民身分，這是不可接受的，最終可能導致美國納稅人支付醫療費用，這就是所謂的「生育旅遊」。文中指出，美國領事官員根據美國移民法拒絕所有此類簽證申請。那些通過「生育旅遊」濫用移民制度的人，可能會失去申請美國簽證或前往美國的資格。

長期以來，法律界普遍認為，根據憲法第14修正案，「任何人，凡在合眾國出生或歸化合眾國並受其管轄者，均為合眾國及所居住之州的公民」。「赴美生子」20世紀下半葉興起於台灣、香港等地；進入21世紀後，隨著美國對中國大陸居民旅遊簽證的放開，大陸居民經濟能力提升、以及對美崇拜和向往，「赴美生子」在中國大陸迅速火爆。由湯唯主演的電影「北京遇上西雅圖」，全面展現「赴美生子」華人媽媽在美國的生動經歷。

對南加華人來說，多年來「赴美生子」已在當地形成龐大產業鏈，很多人以此為生計，幫助安排準媽媽在美國的衣食住行等。不過「生育旅遊」一直行走在法律邊緣，當局曾大規模掃蕩洛杉磯華人區的月子中心。

川普總統今年上任後不久，立即簽署行政命令取消出生公民權（birthright citizenship），此令在各州引發法律挑戰。最高法院4月17日宣布，將審理川普總統限縮出生公民權案，此案將於5月15日在特別法庭會議中口頭辯論。

美駐華使館發布公告，「赴美生子」全面拒簽。(示意圖，取材自Unsplash.cp...
美駐華使館發布公告，「赴美生子」全面拒簽。(示意圖，取材自Unsplash.cpm)

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