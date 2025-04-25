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加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

編譯林思牧／綜合報導
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加州白卡用於非醫療福利遭到聯邦批評。（取自Welbe Health網頁）
加州白卡用於非醫療福利遭到聯邦批評。（取自Welbe Health網頁）

加州對Medicaid(俗稱白卡)福利的使用方式相當寬鬆，譬如允許用它來支付包括住房等一些非醫療服務費用，川普暗示這個情形可能結束。

Calmatters報導，2022年加州對其Medi-Cal計畫進行了全面改革，透過涵蓋從住房到健康食品等服務，重新建構了最貧困和病情最嚴重居民的醫療保健狀況。但在川普政府的領導下，該計畫(即CalAIM)的未來正面臨風險。

最近幾周聯邦官員表示，對Medi-Cal資金用於富創造性使用的支持正在減少，特別是加州投資的用途，如房租援助和醫療客製化膳食。Medi-Cal是加州對醫療補助(Medicaid)的稱呼。

這些舉措與新任的醫療保險和醫療補助服務中心負責人奧茲醫師(Dr. Mehmet Oz)所倡導的對醫療補助的狹隘看法相一致，他在宣誓就職儀式上表示，醫療補助支出擠佔了各州的教育和其他服務支出，而聯邦政府「支付了大部分費用」。

這也符合共和黨精簡聯邦政府的更廣泛呼籲。作為眾議院共和黨主導的預算程序的一部分，醫療補助計畫正在接受審查，該程序要求在未來10年內削減包括醫療補助計畫在內的項目8800億美元。

加州最大的Medi-Cal健保公司L.A. Care前執行長巴克斯(John Baackes)表示：「我們希望回歸醫療補助基本原則的信息將使所有這些豁免計畫陷入危險。」

CalAIM是根據聯邦豁免條款獲得授權的，該條款允許各州試驗其醫療補助計畫，以節省資金並改善健康狀況。根據豁免條款，加州為高成本用戶增加了額外福利，以幫助解決糧食不安全、住房不穩定、物質濫用和行為健康問題。

根據州政府文件，大約一半的Medi-Cal支出是耗費在5%的高成本用戶。批評Medi-Cal的人士指出，加州的規定太浮濫，導致有些身體健全的人想盡辦法不去工作，仰賴濟貧福利提供生活的衣食住行所需。

今年3月，聯邦政府撤銷了支持Medi-Cal用於社會服務(social services)的指導方針。它還在4月向各州發送了一封信，表明醫療保險和醫療補助服務中心將不再批准支持CalAIM的融資機制，儘管這筆資金將持續到2026年。

醫療保險和醫療補助服務中心的新聞稿指出：「不斷增加的支出，例如為不符合醫療補助資格的個人提供家政服務(housekeeping)，或為偏鄉醫療保健提供者提供高速互聯網，這些都分散了醫療補助的核心使命，並且在某些情況下，成為一種過於富創造性的融資機制，以逃避州政府應負的預算責任。」

波士頓大學醫療補助政策實驗室主任謝弗(Paul Shafer)表示：「聯邦政府決定未來不再資助CalAIM之類的項目是一種「倒退」，但我想我們都能看出端倪，這意味著它們不太可能獲得續約。」

奧茲醫師獲川普任命為醫療保險和醫療補助服務中心負責人。 （照片來源：奧茲臉書）
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加州 醫療保險 聯邦政府

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