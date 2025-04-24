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中國高薪聘海歸科學家 但美1餐小費＝中國吃1天 兩地難對比

記者邵敏／洛杉磯報導
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華人稱，在美國餐廳吃一頓飯支付的小費，可以在中國吃一天。(示意圖，取自Unsplash.com)
華人稱，在美國餐廳吃一頓飯支付的小費，可以在中國吃一天。(示意圖，取自Unsplash.com)

新冠疫情後小費水漲船高，讓很多消費者難以承擔。南加一位年薪十幾萬美元的華裔科學家表示，在美國餐廳吃一頓飯支付的小費，足以在中國吃一天，並表示一家人很少在外就餐，因為費用太貴。

洛杉磯科研人員李健業明確表示，作為新移民，身邊很多華人朋友都不太接受美國小費文化，特別是物價全面上漲後，小費比例也在不斷提高，讓他們深覺囊中羞澀。「現在很多餐廳的小費建議，直接從15%、18%開始選擇，高達20%、25%都有。」李健業曾聽一些老移民介紹，以前午餐小費只需10%左右，「現在早餐小費至少也要15%，普通人真的消費不起。」

這位年收入15萬美元的華裔科學家指出，他們家平均一兩個月才到餐廳吃一次，「很多時候，有朋友來我們才會出去吃，一頓200或300美元的消費，小費就高達50至60美元。」李健業說，這筆小費匯率換算後，相當於三、四百元人民幣，可以在中國吃一天，「對於中國普通家庭來說，即使每天在餐廳就餐或叫外賣，都很常見，幾乎沒什麼壓力，但在美國就很奢侈。」

李健業感慨中美消費差距甚大，並以海底撈餐廳為例指出，一家四口在中國的海底撈消費，50、60美元可以吃得很好；但在洛杉磯的海底撈，300多美元未必能吃好，因為一盤肉就要幾十美元。「特別是日常開支消費，中美差別確實很大。」這位科學家還以雞蛋為例，對比兩國價格差，「美國雞蛋除好市多較便宜，很多華資超市已漲價至一美元一顆蛋；在中國，同樣價格可買到一打雞蛋，而且是很好的土雞蛋。」

對於這名華裔科學家的中美物價對比方式，一些華人表示不妥，指出匯率區別，兩國平均家庭收入相差也甚遠，「不能把美國的消費直接換算成人民幣，如果這樣對比的話，超市裡一把蔥、一磅青菜都很難下手。」

但對於像李健業這樣的科研人員來說，這樣的對比卻非常實際，因為中國正以百萬人民幣的高薪招聘海歸科學家回國。比如李健業在洛杉磯年薪15萬美元，回到中國差不多也是這個收入，但消費水準完全不同。

李健業算了一筆帳，「美國15萬美元年薪扣稅後，拿到手也就10萬出頭。」養育兩個孩子的一家四口，房租、保險、教育經費、加上各種生活費用，「一年開銷差不多八、九萬美元，而且還是省吃儉用，最後所剩無幾。如果買房付房貸的話，根本無法承受。」

但他指出，如果在中國生活，每年孩子教育經費大概20萬人民幣（約2.7萬美元），生活開支10萬至20萬人民幣之間（1.3萬至2.7萬美元），這樣算下來，一年到頭還可以剩餘幾十萬人民幣，「即便在上海這樣的高消費城市，如果有百萬人民幣年薪，經濟壓力就很小，生活質量也會很高。」

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