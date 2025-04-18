華男離婚5年未續辦庇護失身分 國土安全部限7日內離境

國土安全部發給當事人的「臨時入境身分終止通知」，信中明確指出當事人須在七日內離境，否則將面臨遣返與法律責任。（記者張庭瑜/攝影）

「七天內離境，否則將被強制遣返 ！」一名華裔男子因離婚後未重新申請庇護 身分，近日突收國土安全部 （Department of Homeland Security）發出的最後通牒，十年居美努力可能付諸東流。移民律師王甄妮（Jenny Wang）指出，聯邦政府近期加強執法，類似案件正迅速增加，許多民眾恐在毫無準備下，被迫離開這個已視為家的國度。

王甄妮說明，該名男子約十年前曾與前妻一同申請政治庇護，作為家屬取得合法居留身分。但雙方四、五年前即已離婚，男子因非主申請人，且離婚後未續辦個人庇護申請，也未尋求律師協助，使得其合法身分在婚姻解除後失效。近日收到政府通知，該男子才驚覺自身處境危急，15日緊急聯繫律師，準備將身分從原本的副申請人轉為主申請人，盼能尋求合法途徑留美。

王甄妮表示，國土安全部11日發出通知，指出該男子目前屬「有條件臨時入境」（parole）身分，但該身分已遭終止，限其自通知日起七日內自動離境。信中強調，若未限期離境，執法人員將執行強制遣返。「這類情形其實非常常見，許多副申請人在家庭結構改變後，未能及時更新或重申身分，長期處於法律灰區，直到政府發出通知時才驚覺問題嚴重。」王甄妮呼籲，移民身分需主動維護，若婚姻狀況或申請基礎改變，應及早尋求專業法律協助，以免被遣返的風險。