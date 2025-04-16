世報母親節感恩午宴 5/3溫馨登場 分享媽媽的故事 好禮送不停

母親節感恩午宴，是向母親致上最誠摯敬意的好機會。圖為此前活動致敬好媽媽。（本報資料照）

母親節 將至，這是一個充滿愛、溫情與感恩的時刻。為向天下母親致上最誠摯的敬意，世界日報 洛杉磯社與世華南加州 婦女企管協會將於2025年5月3日（星期六）上午11點至下午3點，在羅斯密市888海珍大酒樓盛大舉辦2025年母親節感恩午宴，以分享媽媽的故事為主題，邀請所有讀者朋友一同慶祝這一年一度最有意義的節日。

為她的時代做紀錄

每一位辛勞母親，都是一本值得細讀的人生之書。本報將於活動前進行深度專訪，深入探索每位母親在辛勞奉獻背後那段動人的人生歷程。透過記者細膩的採訪與彙整，讓媽媽們的精彩故事得以被更多讀者看見與感動。為此，世界日報廣邀各年齡層讀者投稿，分享您眼中最棒的媽媽故事，並於活動前評選出五名佳作收錄於母親節專刊當中，五位獲選佳作的文稿作者可獲贈一張母親節感恩午宴餐券(價值120美元)。餐會當天，世界日報也將隨報推出母親節專刊，將每位母親的專訪內容集結成冊，製作成一本值得珍藏的溫馨讀物。

媽媽的愛常伴身邊

為了讓離開我們的母親依然被記得、被愛與懷念，今年活動特別新增「追憶母親」環節，邀請來賓分享與母親的珍貴回憶。我們將以溫暖的影像與音樂，帶領現場觀眾一同緬懷這些永存心中的偉大身影。此外，為鼓勵正面家庭價值，活動也將表揚特殊家庭代表，無論是單親、隔代教養、身心障礙家庭，或是面對困境依然充滿愛的家庭，我們希望用掌聲傳遞尊敬與支持。

精彩節目豪禮送不停

今年活動內容精彩豐富，節目與抽獎輪番登場，驚喜不間斷！每位現場參與餐會的來賓皆可獲得精美伴手禮袋，好媽媽代表更可尊享專屬好禮。整場活動精彩節目接連上演，包括金曲演唱和舞蹈表演等，帶來視聽雙重饗宴。現場更安排多輪抽獎，獎品涵蓋小家電、現金禮券等，讓每位與會者都能滿載而歸！

世界日報希望藉由本次活動，向所有偉大的母親們獻上最深的感謝，特別打造一場結合視覺、聽覺與味覺的三重饗宴。目前整桌認購與零售餐券已全面開放，座位有限，敬請把握機會，先到先得！有興趣的朋友歡迎致電323-268-4982分機100洽詢與訂購席位。