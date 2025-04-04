華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

華人顧客被服務生追至門口強行討要更多小費。此為示意圖。（Unsplash.com）

小費 爭議引發越來越多的關注，南加一名華人 女顧客最近在中餐館 消費時，被服務生追至門口強行討要更多小費，此舉給當事人帶來很大的心理傷害；甚至有顧客被中餐館服務生追討小費至停車場，不給就翻臉。消費者質疑，小費究竟該給多少，稅前還是稅後計算百分比？

洛杉磯縣聖蓋博谷居民Angela黃，日前向本報分享她姊姊黃女的親身經歷。事發當天，黃女在一家中餐館消費26元多美金（包括銷稅在內），她支付2元多小費，共計29元左右。就在黃女離店的時候，前台服務員攔住她，大聲質問為何僅付2元小費。

尷尬致創傷後遺症

根據Angela的陳述，黃女當時向店員解釋，自己支付的小費並不少，因為按照稅前金額的百分比計算；但對方態度強勢，稱按照該店規定，小費應按稅後金額的百分比計算。服務生反覆強調黃女只付了2元，「講了好多遍，當時正是午餐時分人很多，感覺她吃霸王餐一樣。」Angela指出，姊姊很尷尬，也不願再糾纏，最後含著眼淚拿出錢包，又給了對方2元，前後共支付4元小費。

對於服務生強行追討小費的行為，Angela非常憤怒，她表示姊姊遭遇此事後心理傷害很嚴重， 「她有創傷後遺症，最近每天做噩夢，醒來後就發現手上有一條條抓痕，是自己在睡夢中抓的。」Angela認為姊姊受了很大的委屈，「小費就是客人願付多少就付多少，服務生怎麼可以強迫客人支付？」

類似事件不僅發生在一位顧客身上，根據Angela的敘述，她曾目睹華人一家被店員追討小費至停車場。事件發生在聖蓋博谷的另一家中餐館，當時一家五口人就坐在Angela旁邊，「他們應該是從中國大陸來的，一家五口有大有小。」華人一家結帳出門後，服務員追出去大聲叫喊「小費不夠」，一路追到停車場，「我們在旁邊看著非常生氣，我先生當時就說，如果服務生用這樣的態度對待他，他絕不會罷休。」

討小費變得像搶錢

在美國生活幾十年的老移民Angela表示，小費問題目前已經失控，「老外餐廳相對較好，服務生熱情招呼，給顧客準備紙巾，上菜後也會經常詢問是否需要其他，這才叫服務。」但她質疑一些中餐館的服務質量，「除了點菜、上菜外，幾乎沒有其他服務，現在討小費變得就像搶錢一樣。」

與Angela想法相似，不少消費者認為，新冠疫情似乎是個分水嶺，此前人們尊重小費文化，以支付小費方式肯定服務人員的付出。但疫情後，通貨膨脹導致普通人錢袋縮水，大部分餐廳的小費建議最低標準飆漲至18%，甚至一些餐廳強行將小費計算在帳單上，引來諸多不滿。一位匿名的華人消費者指出，「美國小費文化已經扭曲，不再是服務好，顧客心甘情願多給；如今變成不給小費，對方就會翻臉。」

稅前、稅後計算各異

小費究竟該給多少，是按照稅前還是稅後計算百分比？記者採訪多位人士，華人普遍認為小費應按照稅前消費金額計算，並由顧客根據服務質量決定支付多少小費。

但這並不是一個定論，The Hill報導指出，支付平台Square的發言人表示，賣家可以決定小費是稅前還是稅後計算，因此Square應用程式允許餐廳老闆、其他商家輸入自家建議的百分比金額。小費究竟該給多少，似乎沒有定論，不過有一點是肯定的，人們目前對於小費疲勞、甚至厭倦，已經將小費爭議推入漩渦之中。