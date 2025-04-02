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食客拒給小費 帳單留字要無證移民滾回墨西哥

洛杉磯訊
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顧客留字辱罵服務生：無證移民沒有小費，滾回墨西哥。（取材自KTLA5電視台畫面）
顧客留字辱罵服務生：無證移民沒有小費，滾回墨西哥。（取材自KTLA5電視台畫面）

美國小費問題引發愈來愈多的爭議，洛杉磯國際機場（LAX）一家餐廳的帳單包含18.5%的小費，但注明顧客可自行決定是否取消。日前有顧客在該餐廳消費時，沒有留下任何小費，取而代之的是一段對服務生的辱罵：無證移民沒有小費，滾回墨西哥去。

餐廳帳單包含18.5%的小費，但收據下方註明，如果顧客不滿意服務可取消小費。（取...
餐廳帳單包含18.5%的小費，但收據下方註明，如果顧客不滿意服務可取消小費。（取材自KTLA5電視台畫面）

根據KTLA5報導，LAX一名餐廳服務生近日遭遇種族歧視事件，兩名顧客在收據上寫下侮辱性留言，這讓當事人十分不安。在Tom Bradley國際航站樓Planet Hollywood餐廳工作的Guillermo Ortiz回憶，事發在3月21日，臨近下班時他接待了兩名顧客。顧客離開20分鐘後，Ortiz打開帳單時發現這段文字，「我感覺很糟糕，我不是墨西哥人，而是波多黎各人（ Puerto Rican），但我妻子是墨西哥裔。任何人都沒有權利這樣對待別人。」

在看到那張帳單前，Ortiz認為這兩名顧客都很好。但當他遞出帳單時，明顯感覺不對，「從他們看我的眼神，就能察覺出有什麼不對勁。」

根據餐廳規定，這張帳單已包含18.5%的小費，但收據底部註明，如果顧客不滿意服務，可以自行取消小費金額。當兩位顧客離開後，服務生Ortiz打開帳單，他看到的不是小費金額，而是充滿惡意，令人難過的手寫文字：無證移民沒有小費，滾回墨西哥去。

Ortiz從2014年起就一直擔任服務員，第一次遇到這種情況。由於兩名顧客用現金付帳，沒有留下任何線索。「可能我是西裔，他們看到我，就認定我是墨西哥人或非法移民，我都不知道他們在想什麼。」Ortiz認為，當前有關非法移民的政治輿論，正在助長這種歧視行為，「因為川普總統目前的所作所為，人們才敢如此放肆。」

也有一些觀點認為，兩名顧客留下侮辱性語言，是對餐廳「強加」小費的不滿。餐廳服務生Ortiz表示，無論顧客留下那張紙條的真正意圖是什麼，都不會損害他熱愛這份工作，「我是一名服務員，這是我撫養孩子、支撐家庭的方式。」Ortiz已將這起事件報告餐廳管理層，公司總部表示正在調查。不幸的是，這家門店將於近日永久關閉，Ortiz也將面臨失業。

有觀點認為，顧客留下侮辱性語言，是對餐廳「強加」小費的不滿。（取材自KTLA5電...
有觀點認為，顧客留下侮辱性語言，是對餐廳「強加」小費的不滿。（取材自KTLA5電視台畫面）

小費 非法移民 墨西哥

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