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醫美診所力推減肥針 體驗者：會「成癮」

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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減肥方式有很多，注射減肥針效果顯著，但副作用不容忽視。（pexel圖庫示意圖）
減肥方式有很多，注射減肥針效果顯著，但副作用不容忽視。（pexel圖庫示意圖）

隨著現代人對外貌與健康的關注度提升，減重方式日益多元；從傳統運動與飲食調整到藥物輔助，市場選擇不斷擴展。其中，減肥針作為新興醫療減重方式，近年在南加州醫美市場快速崛起，成為許多診所爭相推廣的熱門療程。

隨著減重市場需求增加，南加州多家醫美診所紛紛引進減肥針療程，吸引大量消費者關注。這些診所透過社群媒體和網路廣告推廣產品，宣稱能在短時間內幫助顧客輕鬆減重，價格依品牌與劑量不同，從750美元至3000美元不等。部分診所更提供遠距服務，讓消費者可選擇外州配送或於診所寄存，由專業人員定期施打。

目前市面上常見的減肥針品牌包括Ozempic、Wegovy等，標榜無須運動或節食，也能輕鬆減去10至15磅。這類產品主要通過抑制食慾來達到減重效果，然而，部分消費者也反映有不同程度的副作用。越裔陳女士是減肥針的使用者之一。據其男友阮先生表示，陳女士曾一度體重高達110公斤，嘗試各種運動減肥卻難以持續。某次看到廣告、及看到多方媒體討論，決定試用減肥針，最終在一年內減去近40公斤。然而，減重過程中她也因副作用出現嚴重掉髮、頻繁嘔吐等情況，令阮先生相當心疼。目前，陳女士已停止使用減肥針，並逐步建立運動習慣維持身材。

減肥針使用者李女士表示，她本身BMI指數正常，屬糖尿病前期，經過再三請求後獲得醫生處方。由於保險不包含，自費購買7盒，每盒花費超過1000美元。李女士坦言，減肥針使用體驗如同「成癮」，用藥期間完全沒有食慾，停藥一兩周後仍能自我控制，但終將面臨「食慾反噬」。一旦開始進食，大腦會「瘋狂指揮」進食，容易導致暴食，之後又因愧疚感而再次施打，形成惡性循環。現在她已停藥兩個月，選擇回歸傳統健身路線。

減肥針使用者劉女士也指出，她曾使用最低劑量的減肥針，一個月花費300美元並成功減去8磅，但最終選擇不再繼續施打。她表示：「這畢竟是藥物，沒有病的人不該亂用。減肥應該從生活習慣改變開始，快速減重往往伴隨快速復胖，長期依賴藥物可能會影響心理狀態。」

減重 加州 南加

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