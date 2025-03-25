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ICE突襲南加 多名華人被拘留等待遣返

洛杉磯訊
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ICE近日宣布逮捕中國公民Boxiao Song，指控其為已定罪的兒童性侵犯者。（取材自ERO Los Angeles）
ICE近日宣布逮捕中國公民Boxiao Song，指控其為已定罪的兒童性侵犯者。（取材自ERO Los Angeles）

美國總統川普展開第二任期已兩個月，移民政策持續收緊，聯邦官員在全美範圍內加強對無證移民的執法行動，其中南加州亦成為重點打擊區域。據ICE執法行動遣返局（ERO）及國土安全部（DHS）消息，截至3月23日，ICE特工在南加多地進行了一系列逮捕行動，被捕者包括台灣和中國公民，目前皆被ICE拘留，等待遣返程序。

ICE公布的被捕者多為非法滯留美國的移民，且大多有犯罪紀錄。3月5日，國土安全調查局（HSI）與ERO的洛杉磯特工合作，逮捕了一名台灣籍男子，指控其「非法滯留美國」，並稱其因性侵犯罪在台灣遭到通緝。2月21日，ICE宣布逮捕中國公民宋博驍（Boxiao Song，音譯），指控其為已定罪的兒童性侵犯者，官方未提供他的照片。

除了上述兩位華人之外，還有其他國籍居民被捕。3月11日，一名未具名的墨西哥籍男子因「非法滯留美國」遭到逮捕。HSI洛杉磯分局在社媒平台X上表示，該男子曾因嚴重重罪被定罪，且曾被驅逐出境。 3月4日，特工逮捕了一名名為Chien Pham的越南籍男子，他曾因謀殺與銀行詐欺罪被定罪。 2月20日，一名未具名的羅馬尼亞籍男子因「非法滯留美國」被逮捕。當局表示，他曾因劫車罪被定罪，且近期剛從監獄釋放。 2月19日，當局逮捕了一名未具名的墨西哥籍男子，HSI在X上表示，「此人曾因販賣假冒商品被逮捕並定罪。」

ICE特工在川普宣誓就職後，立即針對主要庇護城市展開行動，包括洛杉磯、芝加哥與亞特蘭大。川普取消了過去對ICE行動的限制，允許特工在學校、教堂及醫院等敏感地點執法。

此舉引發全美各地大規模抗議活動，反對川普移民政策的示威者持續發聲。在洛杉磯，抗議者集結於市中心、河濱市、聖地牙哥等地，呼籲保障移民權益，確保加州移民的安全。

一名台灣籍男子被逮捕，HSI指出該男子因性侵犯罪在台灣遭到通緝。（取材自HSI ...
一名台灣籍男子被逮捕，HSI指出該男子因性侵犯罪在台灣遭到通緝。（取材自HSI Los Angeles）

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