洛縣-橙縣買房成本 家庭年收入10倍

在洛縣和橙縣買房成本,是一般家庭年收入的10倍。(取自ABC 7電視台畫面)

巴沙迪那星報報導,哈佛大學住房研究聯合中心(Harvard's Joint Center for Housing Studies)最新發布的「國家住房狀況報告」(State of the Nation's Housing report)顯示,在洛縣和橙縣買房成本,是一般家庭年收入的十倍,住房與收入比差距排名全美第四。這個數字是1980年的兩倍,當時房價 是家庭收入中位數的五倍。

這項於6月底發布的告報,列出全美385個都會區,將2023年現有獨立屋住宅中位數價格,與穆迪分析公司(Moody's Analytics)估算的家庭收入進行比較。除洛縣-橙縣外,內陸帝國(Inland Empire)房價是收入中位數的六倍多,房價與收入比全美排名第37。聖地牙哥房價中位數幾乎是收入中位數的九倍,排名第11。全美房價約為全國收入中位數的五倍。

報告稱,全國範圍內房價自2020年初以來飆漲47%,自2010年來上漲115%。隨著房價不斷上揚,已是家庭收入的數倍之多。而南加州 房價自2020年初以來上漲45%,自2010年以來上漲183%。

上述報告並使用多種衡量房價和租金 的方法,得出美國住房愈來愈不可負擔的結論。報告指出,房主和租客都在為高昂的生活成本掙扎,數百萬潛在購屋者因高房價和高利率被擠出市場。

根據報告,南加州超過56%租客「負擔沈重」,即使他們將超過30%收入用於租金,而幾乎三分之一的租戶將至少一半的收入用於租金上。

這些問題在南加州和整個加州尤為嚴重。舉例來說,一位橙縣購屋者,若支付3.5%頭期款,年收入需超過42萬元,才能負擔該區房屋中位數的房價,這在全美179個都會區中排名第二。

聖荷西(San Jose)購屋所需最低收入為全國最高,年收入需超過56.6萬才能負擔中價房屋。聖地牙哥縣排名第五,所需年收入接近30.2萬元。洛縣最低年收入需達25.3萬元,內陸帝國為17.85萬元。

過去12年以來,房價一直穩步上漲,經濟學家預期短期內不會下跌,因待售屋數量遠低於疫情前水平。房地產數據公司CoreLogic預測,今年美國房價將比2023年高5.7%。

該報告總結指出,「住房供應和負擔能力仍是主要挑戰,需援助的家庭數量持續上升,但補貼資金卻無法跟上,導致無家可歸現象上升。」