洛縣-橙縣買房成本 家庭年收入10倍

在洛縣和橙縣買房成本，是一般家庭年收入的10倍。（取自ABC 7電視台畫面）

巴沙迪那星報報導，哈佛大學住房研究聯合中心（Harvard's Joint Center for Housing Studies）最新發布的「國家住房狀況報告」（State of the Nation's Housing report）顯示，在洛縣和橙縣買房成本，是一般家庭年收入的十倍，住房與收入比差距排名全美第四。這個數字是1980年的兩倍，當時房價 是家庭收入中位數的五倍。

這項於6月底發布的告報，列出全美385個都會區，將2023年現有獨立屋住宅中位數價格，與穆迪分析公司（Moody's Analytics）估算的家庭收入進行比較。除洛縣-橙縣外，內陸帝國（Inland Empire）房價是收入中位數的六倍多，房價與收入比全美排名第37。聖地牙哥房價中位數幾乎是收入中位數的九倍，排名第11。全美房價約為全國收入中位數的五倍。

報告稱，全國範圍內房價自2020年初以來飆漲47%，自2010年來上漲115%。隨著房價不斷上揚，已是家庭收入的數倍之多。而南加州 房價自2020年初以來上漲45%，自2010年以來上漲183%。

上述報告並使用多種衡量房價和租金 的方法，得出美國住房愈來愈不可負擔的結論。報告指出，房主和租客都在為高昂的生活成本掙扎，數百萬潛在購屋者因高房價和高利率被擠出市場。

根據報告，南加州超過56%租客「負擔沈重」，即使他們將超過30%收入用於租金，而幾乎三分之一的租戶將至少一半的收入用於租金上。

這些問題在南加州和整個加州尤為嚴重。舉例來說，一位橙縣購屋者，若支付3.5%頭期款，年收入需超過42萬元，才能負擔該區房屋中位數的房價，這在全美179個都會區中排名第二。

聖荷西（San Jose）購屋所需最低收入為全國最高，年收入需超過56.6萬才能負擔中價房屋。聖地牙哥縣排名第五，所需年收入接近30.2萬元。洛縣最低年收入需達25.3萬元，內陸帝國為17.85萬元。

過去12年以來，房價一直穩步上漲，經濟學家預期短期內不會下跌，因待售屋數量遠低於疫情前水平。房地產數據公司CoreLogic預測，今年美國房價將比2023年高5.7%。

該報告總結指出，「住房供應和負擔能力仍是主要挑戰，需援助的家庭數量持續上升，但補貼資金卻無法跟上，導致無家可歸現象上升。」