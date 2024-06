南加大19歲榮譽生 捅死遊民被捕 保釋金200萬

曾獲多項榮譽的Ivan Gallegos在社群媒體上有800多名粉絲。(LinkedIn)

南加州一名獲多項榮譽的19歲大學生18日上午遭到洛杉磯 警方拘留,原因是他在前一天晚上捅死了一名疑似遊民 的男子。衝突起原因是該學生目睹遊民男子打碎路邊汽車車窗,並聲稱自己有槍。目前本案進一步調查中。

事件發生在17日晚上8時15分左右,地點在南加大 附近的希臘街(Greek Row)與28街700號街區附近交口。

根據洛杉磯市警察局的說法,南加大(USC)學生Ivan Gallegos因涉嫌謀殺而被拘留,保釋金200萬元。

洛杉磯警察局代理局長Dominic崔18日告訴警察委員會,17日晚上8點過,一男子在案發地區打碎車窗並試圖闖入一輛車內時,正好遇到了Ivan Gallegos,兩人發生對峙。該男子聲稱自己有槍,兩人隨後發生肢體衝突, Gallegos刺傷了該男子。

警方接報趕到現場時,發現該男多處受傷,稍後在醫院不治。目前尚不清楚警方是否在現場發現槍枝,暫時沒有透露死者名字,但稱其30多歲。

事件發生後,Ivan Gallegos沒有離開,而是留在現場並與警方合作。現場目擊者稱,他們在南加大兄弟會附近看到了一灘血。Ivan Gallegos的母親18日在電話中向媒體表示,「他是個好孩子」。

根據LinkedIn上Ivan Gallegos的簡介,他是南加大校長學者獎(Presidential Scholar at the University of Southern California)獲得者,也是Chick-Fil傑出學者獎獲得者,主修工商管理。2023年,他獲得南加大學PEP全國青年系統具有影響力作家競賽優勝獎(USC PEP's 2023 National Youth System-Impacted Writers Contest Winner)。