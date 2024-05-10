律師：中籤只是第一步 拿綠卡還須過五關

美國2025財年綠卡抽籤(DV-2025)結果出爐，移民律師提醒中籤者應盡快準備申請材料，耐心等待排期。（pexel示意圖）

2025年度美國多元化移民簽證 （Diversity Visa，又稱樂透綠卡 ）抽籤結果日前公布，不少中籤者欣喜若狂。移民律師許俊良提醒，中籤只是第一步，獲得綠卡還需要一系列準備和等待，包括在官網填寫DS-260表格、提交出生證明、學歷證明、體檢報告、無犯罪紀錄證明等，並準備好在面談時提供工作錄取通知書、存款證明等，表明不會成為美國社會的經濟負擔。

許俊良建議，中籤者首先要到官網填寫DS-260表格，並密切關注國務院每月公布的排期進度。據統計，台灣地區每年約有100至200人，可通過此項計畫獲得綠卡。

許俊良指出，申請人需要提交的文件包括出生證明、戶口本、學歷證明、體檢報告、無犯罪紀錄證明等，男性申請人還需額外提供退役證明。所有這些材料，都必須在該財政年結束前準備齊全並遞交。在面談環節，申請人可能還需要提供工作錄取通知書、或存款證明，以證明不會成為美國社會的經濟負擔。

據悉，國務院每年可發放約5萬5000張綠卡，並公布符合參加抽籤資格的國家和地區名單，只有出生在名單上區域的公民，才有資格參與。值得注意的是，持有特定國家護照，並不足以參加抽籤，關鍵在於出生地。由於過去五年移民美國人數超過5萬，加拿大、南韓和中國大陸等地的公民無法參與此計畫。此外，自2019年起，香港出生的公民也被排除在外，至今未恢復參加抽籤資格，而澳門公民則可繼續參與。

即使申請人出生地不符要求，在特定情況下，仍有機會參加抽籤。例如，配偶出生地符合資格時，可以交叉使用配偶的資格登記；父母因短期出國而在非名單國家生下小孩，小孩也可以使用父母的出生地參加抽籤。

而抽中「DV2025」意味著，如果申請人的註冊號碼被抽中，就有資格在2024年10月1日至2025年9月30日期間向移民局 （USCIS）遞交移民簽證或境內身分轉換申請。而有意參加抽籤的申請人，可在10月4日至11月7日間訪問指定網站進行註冊，每人每年最多只能註冊一次。

許俊良表示，與其他類別的移民簽證相比，多元化綠卡的申請審核程序相對簡單，只要文件齊備，通常2至3個月就可以完成。大部分申請人可以選擇自行完成申請，不一定需要律師協助。對於有全家移民打算的申請人，許俊良建議一家人分別遞交申請，以提高中籤機會。但他也提醒，切忌重複遞交，否則可能會被取消申請資格。