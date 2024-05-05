洛杉磯加大華人教授研發癌症新療法 費用大降

楊莉莉教授實驗室正在研發的癌症新療法，有望大幅降低癌症治療費用。（圖／受訪者提供）

目前市面上的癌症 治療，普遍需要根據患者情況量身訂做，往往會耗費大量時間，所需費用也動輒高達數十萬元。洛杉磯加大 （UCLA）免疫學教授楊莉莉的實驗室，正在研究的新療法，有望大幅降低癌症治療費用，且能縮短癌症的治療周期，讓癌症療法能更具普遍性地適用於不同的癌症患者。

楊莉莉教授過去十年都在專攻癌症免疫療法，她表示，免疫療法是利用人體的自然防禦系統來對抗疾病，市面上目前採取較多的是基於免疫細胞的療法，該療法必需針對患者情況量身制定方案，而她的實驗室正在研發的是一種更具普遍性的療法，可以盡可能適用於每個病人。楊莉莉指出，該療法名為CAR-NKT，其一期產品的技術已經經過註冊，有望在接下來的一、兩年內進入臨床。

楊莉莉指出，這種新療法的好處之一，就是大大降低治療費用，目前每位癌症病人的一套定製治療方案的價格在20萬到40萬元，而她參與研究的新療法可以將成本降至每劑量藥物5000元，讓癌症治療變得更可負擔。除了價格方面的優勢，新療法也更高效和迅速，楊莉莉指出，現有的個體化治療需要先讓病人進行抽血，再根據其血液免疫細胞製作治療產品，有的病人的細胞可能不一定合格，因此製作出的產品可能也不好用。此外，定製治療產品耗時較長，癌症晚期的病人可能無法等待那麼久。楊莉莉表示，新療法可以解決這些問題，因為該療法使用罕見但強大的免疫細胞，有可能大量生產，且可以長時間儲存，能夠安全地用於治療各種癌症患者。

楊莉莉此前在接受採訪時曾說，「為惠及盡可能多的患者，我們希望細胞療法能夠批量生產、冷凍並運往世界各地的醫院。這樣一來，這些治療的藥物劑量可以在病人需要時立即準備好」。

楊莉莉大學畢業於中國科學技術大學，在加州 理工學院（Caltech）獲得生物學博士學位。 她目前是洛杉磯加大的微生物學、免疫學和分子遺傳學教授。她在洛加大帶領的研究實驗室（Yang Engineering Immunity Lab）專攻腫瘤免疫學和癌症免疫療法，特別關注開發基於基因和細胞的癌症免疫療法。到目前為止，楊莉莉已發表60多篇出版物、20項專利、兩項臨床試驗和兩家生物技術新創公司。楊莉莉的科學成就讓她獲得多個獎項，包括「麻省理工科技評論」雜誌頒發的「35歲以下創新者獎」，她於2022年被Endpoints News評為「生物製藥界女性」，並於2023年被BIOS評為「學術創業領域最佳女性」。