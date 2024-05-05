洛杉磯生物科學生態峰會 5/23在UCLA登場

洛杉磯生物科學生態峰會將於5月23日在洛杉磯加大舉行。（取自LABEST官網）

洛杉磯生物科學生態峰會（LABEST）將於5月23日在洛杉磯加大 （UCLA）召開，這是展示洛杉磯縣生物科學創新的重要平台。該峰會由洛杉磯地區約1000名參與者合作舉辦，包括洛杉磯加大、加州理工學院（Caltech）、洛杉磯州大（Cal State LA）、南加大（USC）、希望之城等組織。 該峰會的使命是促進洛縣成為生物技術創新的中心，並促進學術機構、投資 界和生物製藥行業之間的溝通與合作。

峰會參與者者之一洛加大華裔教授楊莉莉表示，這場峰會會有許多華人學者和資本參與，將展示全球最新的技術，生物科學領域的投資者、創業者、從業人員、學生和愛好者都能受益於本次峰會。楊莉莉指出，該峰會已經舉辦多屆，一直不斷發展，其創始目的是將洛杉磯縣發展成像矽谷、聖地牙哥那樣的生物科學技術樞紐，吸引更多生物科學領域的人才、企業和資本進入洛杉磯。

據官網介紹，專家們將在峰會上展示他們最新的科學成果，包括引領未來的關鍵療法。同時，許多生物科學轉化研究項目和創業公司會展示他們的進展和遠見。作為研究癌症 免疫療法的專家，楊莉莉指出，峰會上將分享先進的癌症療法、幹細胞療法等，都是非常前沿的專業資訊。

該峰會由洛加大科技發展集團（UCLA TDG）主辦，將在5月23日進行。此外，在5月20日到22日，峰會還將組織數場僅限VIP的相關活動。