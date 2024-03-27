歹徒華埠尾隨劫包 華婦欲奪回被刺見血

洛杉磯華埠24日發生當街搶劫和行凶，一名非裔男搶匪被警方逮捕，年近七旬華婦受害人身中數刀緊急送醫搶救。（圖／目擊者提供）

洛杉磯華埠 24日發生當街搶劫，一名非裔男子光天化日之下，對一名年近七旬的華人行搶並將其刺傷，受害人的脖子和腰部等身中數刀，血流不止緊急送醫搶救，目前情況穩定。凶案現場路人、商家及華埠安全巡邏員合力圍住兇手，為警察抓捕贏得時間，兇手最終束手就擒。

現場目擊者表示，搶劫和行凶案發生在24日（周日）下午約3時，當時國泰老人公寓大廈居民委員會副主席馮啓湄與友人餐聚後準備回公寓。走近公寓時，發現一名高個非裔男子突然出現在身邊，但男子並未立即動手，而是尾隨。兩人走近停車場時，該非裔男子突然扯下馮啓湄提包，轉身就跑。馮啓湄被拖倒在地，但她爬起來奮起直追，同時一路呼喊周邊路人幫忙。

一名開車經過的路人聽到呼救，立刻停車攔截搶匪，周邊一些民眾也上前幫忙，馮啓湄很快趕到。但當馮啓湄試圖要回自己的包包時，搶匪突然拔出刀子，猛刺她的臀部、腰部，並最後在她的脖子上猛刺了幾刀，馮女士當場鮮血直流。

民眾和商家十多人將搶匪圍住，並撥打911，多名華埠安全巡邏員聞訊趕到，洛杉磯警員也在5分鐘内趕到現場制伏歹徒。目前兇手在押，警方進一步偵辦中。

遍體鱗傷的馮啓湄被救護車緊急送往南加大 醫院搶救。搶救醫生表示，兇手非常凶殘，特別是脖子上的刺傷，所幸刀口較為靠近下顎處，如果稍微往下，後果不堪設想。

中華總商會主席莊佩源、華埠鄰里委員會譚汝衡等，25日一早前往南加大醫學勘探傷員。馮啓湄經過數小時的搶救，目前情況基本穩定，但仍留醫觀察。

88歲的譚汝衡表示，他在華埠居住和活動多年，感覺最近幾年公共治安每況愈下。他呼籲華埠的居民和商家提高警惕，守望相助，保護自己和家人的生命安全。

做為洛杉磯縣警局資深的後備役警官，莊佩源呼籲華人民眾有技巧地保護自己，避免成為犯罪的目標。尤其是走路上街的年長者，在街上走路最好不要攜帶包包，只帶房門鑰匙和不多的備用現金即可；記憶不好的年長者，隨身攜帶自己的姓名和電話號碼卡，以便順利回家，其他的物品最好少帶。如果不幸遇歹徒搶劫，不要與其爭奪或對打，趕緊報警，將追蹤和懲罰歹徒的工作留給警察。