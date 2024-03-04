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好市多旅遊套餐省錢省事 華人夏威夷度假便宜千元

30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」

專屬體驗+購物卡 好市多旅遊附加價值多

記者子為、敏梓、金維多／洛杉磯報導
好市多旅遊限時套餐，贈送多項免費服務和不同金額購物卡。（取自好市多旅遊官網）
好市多旅遊限時套餐，贈送多項免費服務和不同金額購物卡。（取自好市多旅遊官網）

好市多旅遊以超值的價格和便捷的預訂方式，獲得了許多華人好評，更有華人依靠限時旅遊套餐，以極低的價格，收穫了超值的旅行。除了價格有優勢，好市多旅遊提供許多專屬體驗，還有多項免費贈送福利，例如好市多購物卡，對於好市多粉絲們很有吸引力。

視頻來源／世說新聞團隊製作

華人王女士分享了去年利用好市多旅遊收穫的超值坎昆之行，一周的旅行套餐僅花費1200元。王女士指出，她選擇的是機票加飯店的套餐，同時是極為優惠的限時套餐（Limited-time package）。她購買的套餐包括紐約直飛坎昆的來回機票，兩人酒店住宿和機場接送，同時還包括許多附加服務，包括Costco購物卡、每日自助早餐、價值500元的度假村優惠券等。王女士表示，除了限時套餐，好市多還提供last minute package，通常價格更超值。不過王女士提醒到，這些優惠套餐通常十分搶手，因為可能隨時變動或售罄。 她建議提前3-4個月開始瀏覽選擇，也可以參考套餐的會員評分，做出合適的選擇。

除了航空旅行，好市多旅遊還提供郵輪訂制遊服務，除了地中海、加勒比海等地郵輪行，阿拉斯加以及南極觀看超美極光都頗受華人喜愛。以5月的皇家加勒比郵輪前往阿拉斯加9日遊為例，對比官網價格雖然沒有大的優惠力度，但是價值超200元的禮卡返現，對於經常在好市多購物的民眾還是相當有誘惑力，並且有些定制遊會提供特定的水療spa和餐飲積分，可讓遊客在旅行中享受附加體驗。

此外，好市多旅遊的套餐大多還提供各種福利和增值服務，比如現金回贈、旅行積分、減少或免除度假村費用、免費食品、客房升級等福利。計畫親子行的家庭可以考慮好市多旅遊的主題樂園優惠，包括迪士尼、環球影城的套餐行程，甚至附贈迪士尼禮卡。計畫蜜月旅行的新婚夫婦或許會感興趣好市多的蜜月套餐，會包括葡萄酒品嚐、浪漫海灘晚餐等主題活動，讓旅行不僅優惠，更充滿浪漫難忘瞬間。

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