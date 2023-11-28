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華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險

記者啟鉻／洛杉磯報導
工業市好市多停車場發生搶劫案，華人女子受重傷就醫。（取材自KTLA電視台畫面）
工業市好市多停車場發生搶劫案，華人女子受重傷就醫。（取材自KTLA電視台畫面）

華人母女26日在南加工業市（Industry）好市多（Costco）停車場遭遇搶劫，37歲女兒在爭奪中，遭歹徒駕車拖行50碼，並重重摔倒在地。警方稱，該女子頭部傷勢很重，已入院接受治療。有華人目擊者表示，是一位好心「老外」看到華女受傷後，向警方報警。

洛杉磯縣警局工業市分局表示，這起案件發生在11月26日（周日）晚6時30分左右，位於聖谷東區的工業市好市多停車場。受害者是一名37歲女子。案發時，她正在往車內裝購買的商品，突然有車停在她附近，一名歹徒跳下車搶奪她的錢包，然後試圖上車逃跑。該女受害者在與嫌犯的拉扯中，被歹徒駕車拖拽約50碼，隨後重重摔倒在Hanover路上。

據稱，該案兩名歹徒沒有搶劫得逞。目擊者描述，嫌犯駕駛的車輛，是深色的休旅車Infiniti QX60。

KTLA電視台報導。傷者隨後送往波莫那谷醫院（Pomona Valley Hospital）搶救，除身體受傷外，頭部受傷較重，警方表示「傷者暫無生命危險」。警方同時指出，目前掌握的線索顯示，嫌犯除試圖搶劫華女外，很可能在同一停車場，對其他車輛內的財物進行偷盜。

其中一名目擊者是居住哈岡的拉佐（Iris Rachel Razo），她證實兩名受害者是華人。拉佐說，當晚大約6時30分經過案發現場時，在位於好市多的Albatross路和Castleton街附近看到一名女子坐在街道中央，起初以為是需要幫助的遊民，走近過去查看，發現該女受傷很嚴重，頭部、臉上、身體都有血跡，鞋子也掉落附近。拉佐立即撥打911報警。拉佐說，受傷女子當時幾乎說不出話，而傷者的媽媽也走過來，由於母女不熟悉英文，只能講中文，所以拉佐無法立即得知發生什麼事。

拉佐表示，從華人母女斷斷續續的描述中，她大概猜到發生搶劫，歹徒企圖奪走受傷女子的錢包。在受害者與嫌犯的拉扯中，歹徒可能攻擊受害女子的頭和臉，導致受傷女子臉被打得血肉模糊。拉佐描述當時的情形「令人心碎和震驚」由於女子受傷嚴重，身體太虛弱最終躺倒在地。拉佐說「祈禱受傷女轉危為安」，並提醒大家在停車場要小心安全。

東區「社區安全人人有責」負責人管毅秀說，哈岡Save Our Streets組織理事Brenda獲悉案件後，就到工業市好市多提醒要保存停車場的監控影像資料。洛縣警局工業市分局也要求好市多提供監控視頻。該組織提醒，民眾進出購物場所，請留意周圍環境，就算走向自己的汽車，也不能只顧注視前方，避免走路時邊用手機聊天，讓歹徒有機可乘。若是目擊搶案，應記下嫌犯人數、衣帽特徵、車款顏色、車牌號，並撥打911報警。

哈岡華人協會會長、律師方孝偉表示，經濟不穩定、遊民增多使得鄰近年末，各類犯罪案件頻發。再次提醒華人購物要注意安全，盡量不要一個人晚上外出，遇到可疑者或感到安全受威脅時，要立即報警或者請求商家保全協助。

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