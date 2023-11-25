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銀髮遇「殺豬盤」 華婦3周遭騙72萬…積蓄化烏有

記者楊青／洛杉磯報導
受害者Emily和詐騙分子的微信通話。（讀者提供）
受害者Emily和詐騙分子的微信通話。（讀者提供）

阿罕布拉市年近八旬華裔婦人Emily不幸落入殺豬盤，在從未謀面的「億萬多金小帥哥」指導下，馳騁網上加密貨幣投資市場，短短三周72萬元積蓄化為烏有，再加上提前取款投資而遭受的罰款和稅金，更讓其劫後餘生雪上加霜。

殺豬手在榨乾受害人後送來問候「你還活著嗎？」，Emily最終鼓起勇氣前往加州議會作證，將自己的遭遇全盤托出，協助議員立法，希望民眾引以為戒，不再有人重蹈覆轍。

Emily表示，自己的微信某日突然收到一個信息，對方沒頭沒腦地說，「我怎麼會有你的聯絡訊息的？」，Emily回說，我不認識你，你把它取消好了。然而對方不甘休，繼續詢問Emily做什麼工作，得知她經營家庭看護公司，對方表示自己是做醫療器械，互相應該有很多話可以聊。

多金男加好友 閒聊博感情

Emily心想，大家是半個同行，防備心頓時去掉一半，聊天就這麼開始了。對方開始寫說，「你聽起來很像有故事的人」，同時很快讓Emily知道，他「來自億萬富翁家庭，最近乘坐自家的小飛機失事，太太不幸喪生，自己重傷住院」，「往生的人怎麼不是我？我希望自己能替太太去死」之類的話。對方也很快傳了照片到Emily的微信，照片中是位年輕、帥氣、陽光的男子。Emily說，從對方話裡行間，她當時看到了一個特別有同情心且善解人意的年輕人。

嫌犯以私人飛機失事受傷照片博取同情。（讀者提供）
嫌犯以私人飛機失事受傷照片博取同情。（讀者提供）

一周後，對方來跟Emily說，從微信上轉到LINE上聊天吧，Emily不疑有詐答應了（直到後來Emily認為，騙子應該想要躲過微信的監管）。對方開始向她介紹各種書籍，尤其是探討人生和佛教領域，正是Emily的最愛。

同胞、同語言、同文化，讓Emily覺得特別親切，「我慢慢開始信任他，當我看到他因空難躺在病床上身上插滿管子的照片，真是心生同情和憐憫」。

受害者Emily和詐騙分子的微信通話。（讀者提供）
受害者Emily和詐騙分子的微信通話。（讀者提供）

受害者Emily和詐騙分子的微信通話。（讀者提供）
受害者Emily和詐騙分子的微信通話。（讀者提供）

對方說，自己住在比佛利山莊，父母有很大的豪華遊艇，但自己想要小型的就好，然後傳來一些照片，說是自己準備要購買的遊艇。話鋒一轉，他說，他現在人在佛羅里達，幾個月以後才回洛杉磯，到時一定見面。

Emily表示，自己年近八旬，對方聽起來不到30，半個世紀的年齡落差，自己不可能有特殊的情思，但被人家無微不至地關心，總是覺得心裡暖暖的。「我出門，他會再三叮囑我，回來的時候要告訴他，免得他擔心」，Emily說，她平常大多獨來獨往，被人這樣關心，覺得特別溫暖。

嫌犯以私人飛機失事受傷照片博取同情，還不時傳送打高爾夫球等照片打造「多金」人設。...
嫌犯以私人飛機失事受傷照片博取同情，還不時傳送打高爾夫球等照片打造「多金」人設。（讀者提供）

假關懷破心防 落詐騙陷阱

就在Emily對對方愈來愈信任時，對方說，我是學國際金融的，可以免費教你做加密貨幣投資，只收你一個徒弟。Emily表示，平常自己只是去上跳舞課和英文課程、寫寫書，多學點東西很好。因此，對方開始教她，從網上下載很多東西，操作很複雜，時間要求也緊，最後Alice乾脆把自己的個人資訊給了他。

受害者Emily和詐騙分子的微信通話。（讀者提供）
受害者Emily和詐騙分子的微信通話。（讀者提供）

網上投資正式開始，輸入信息後看著自己的數值一直在往上走，Emily第一個星期就電匯了六次投資，2萬、4萬、11萬、15萬，最後一天投入20萬元，這些錢都是Emily賣掉自己股票或從其他帳戶中提前取出。

短短三周内，Emily將自己的72萬積蓄全部投放到加密貨幣市場。「他還讓我繼續投資，說多投多賺，借錢也值得」。一向不喜歡跟別人有金錢來往的Emily，只能跟自己的女兒騙說要借錢還卡債。女兒心生奇怪，因為媽媽從來不缺錢。女兒最後說要直接付掉媽媽欠錢，才發現媽媽陷入殺豬盤。

女兒和朋友們趕緊要幫媽媽討回投資，但為時已晚，追討無門，馬上報警。之後一個半月，Emily為配合聯邦調查局行動，一直假裝鎮定與騙子保持聯繫，避免打草驚蛇。

在此期間騙子快馬加鞭催促Emily繼續投資，Emily則使用各種藉口與騙子周旋拖延放錢。騙子不再得手之後，最後寫給Emily一句話：你還活著嗎？然後自己就斷了線，微信帳戶也取消了。

Emily說，騙子一直稱自己叫「Justin」，但她後來查到，騙子網路登記名字是叫Eric Tan，居住地是Burma（緬甸）。

投資 微信 貨幣

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