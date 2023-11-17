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華女李梅慘遭分屍 搬運工報案被踢皮球 洛警要查

記者邵敏／洛杉磯報導
37歲華女李梅(Mei Li，音譯)，被丈夫殘忍殺害並肢解。（洛市警局）
37歲華女李梅(Mei Li，音譯)，被丈夫殘忍殺害並肢解。（洛市警局）

洛杉磯華女李梅(Mei Li，音譯)被丈夫殘忍殺害並分屍，案件震驚全美華人圈。兇手曾以搬運石頭的名義僱人拋屍，幾名工人發現真相後兩次報警，但都未得到當局妥善處理，洛杉磯市警察局（LAPD）正在內部調查是否有人失職。

35歲的嫌犯哈斯凱爾四世（Samuel Bond Haskell IV）被指控犯有三項謀殺罪，其中包括殺害並肢解自己的妻子，11月7日，他曾以500元的價格僱請幾名工人到家中搬運屍體。

根據工人的陳述，哈斯凱爾四世告訴他們黑色袋子裡裝滿石頭，但工人很快發現重約50磅的垃圾袋裡面，裝的竟是人類遺骸，他們馬上把袋子送回嫌犯住所，並放在門口車道上。兇手改口稱這是萬聖節道具，工人拒絕再搬運，並先後趕到兩處警察部門報案，但當時都沒有妥善處理。

據悉，搬運工人先去了伍蘭岡（Woodland Hills）的加州公路巡警站（California Highway Patrol station），那裡的警察讓他們前往洛市警局托潘加分局（Topanga station）報案。但當搬運工人到達時，托潘加分局警官卻讓他們出去撥打911報警電話。

警方接到報警電話後，趕到嫌犯哈斯凱爾四世的家門口，並沒有發現工人陳述的黑袋子。直到第二天11月8日早上，因為一名無家可歸者發現恩西諾(Encino)垃圾箱內的屍塊，警方才開始著手調查此案，一起慘絕人寰的謀殺案逐漸浮出水面。

洛市警察局長摩爾（Michel Moore）表示，他已下令對托潘加分局進行內部調查，警官當天是否有拒絕接受報警的行為。摩爾說，當民眾前來警局報案時，警官應該立即採取行動，或是讓報案人在一旁待命，同時通知現場警官處理案件。摩爾表示，如果確定搬運工人陳述的過程屬實，警局將採取糾正措施。

根據調查此案的警方消息人士透露，當時報警的搬運工人使用西班牙語交流，但托潘加分局警官不會說西班牙語，也聽不懂工人的話，因此讓他們撥打911報警電話。

11月13日，洛縣檢察長辦公室（Los Angeles County District Attorney's Office）指控嫌犯哈斯凱爾四世犯下三項謀殺罪，包括殺害37歲的妻子李梅、72歲的李高申(Gaoshen Li， 音譯) 及64歲的王艷香(Yanxiang Wang，音譯)。哈斯凱爾四世目前被關押在洛縣監獄，不得保釋，等待接下來的審判。

兇手以搬石頭的名義出錢請工人拋屍，工人發現真相後報警。 （監控影片截圖）
兇手以搬石頭的名義出錢請工人拋屍，工人發現真相後報警。 （監控影片截圖）

洛縣 洛杉磯 華女

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