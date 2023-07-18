我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球頭獎史上第三高 華洋民眾試手氣

阿茲海默症現曙光 禮來抗體新藥證實延緩認知衰退病程

聖地牙哥國際漫畫展 台灣館邀漫畫家常勝、凱子包與粉絲互動

洛杉磯訊
台灣館以T-COMICS為主題，在「聖地牙哥國際漫畫展」呈現台灣漫畫的精采內容。（台灣書院提供）
台灣館以T-COMICS為主題，在「聖地牙哥國際漫畫展」呈現台灣漫畫的精采內容。（台灣書院提供）

美國最大的動漫盛會「聖地牙哥國際漫畫展」（San Diego Comic-Con）將於7月20日至23日在聖地牙哥會展中心舉行。今年台灣館以T-COMICS為主題，呈現台灣漫畫的精采內容。值得一提的是，台灣館邀請到台灣漫畫家常勝和凱子包，與粉絲近距離互動。

常勝自2002年起開始投身漫畫創作，至今已創作出多部備受國內外肯定的作品，並獲得多項漫畫獎。他的作品包括「夢境大飯店」、「BABY」、「OLDMAN奧德曼」、「隱藏關卡」、「九命人」和「閻鐵花」等。今年，常勝除在聖地牙哥漫畫展分享創作技巧，還將在洛杉磯知名書店Vroman's Bookstore舉辦簽書會，與粉絲近距離互動。

另一位漫畫家凱子包是傑出的插畫家和漫畫創作者，擅長用水彩風格，繪製奇幻且具有現實感的場景與人物。他的作品「祈願之鄉」曾獲新北市動漫畫徵件競賽的優選，「魔女」曾入圍京都國際漫畫賞。在聖地牙哥漫畫展的官方講座中，凱子包將介紹他的作品「正義」，並討論台灣近期結合社會議題的影視和動漫作品。

除兩位優秀的漫畫家駐點活動外，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院與中華動漫出版同業協進會將合作推出名為「Taiwan IP Showcase」的主題網站，展示27部台灣漫畫作品的英語和西語版作品介紹，進一步宣揚台灣漫畫的魅力。

如需了解更多活動詳情，請關注駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院的臉書專頁：https://www.facebook.com/taiwanacademyla/。

漫畫家常勝簽書會：

洛杉磯Vroman’s Bookstore: 7月18日，下午7時至8時30分

聖地牙哥國際漫畫展eigoMANGA攤位1802：7月21日，下午4時至5時

聖地牙哥國際漫畫展台灣5524號攤位駐攤漫畫家：

常勝：7月20日至22日，下午2時至3時；7月23日，上午10時至11時

凱子包：7月20日至22日，下午3時至4時；7月23日，上午11時至中午12時

聖地牙哥 畫展 洛杉磯

上一則

道奇台灣日來了 8月15日與Rocks Baseball合辦

下一則

山火蔓延 優勝美地空汙危險級

延伸閱讀

中國老酒名揚海外舍得全球品牌上市會於美國洛杉磯、紐約圓滿舉行

中國老酒名揚海外舍得全球品牌上市會於美國洛杉磯、紐約圓滿舉行
走過40載 舊金山華埠中美書店年底結業 清倉拍賣

走過40載 舊金山華埠中美書店年底結業 清倉拍賣
金山華埠中美書店年底結業

金山華埠中美書店年底結業
走私13隻活鸚鵡 聖地牙哥口岸攔截

走私13隻活鸚鵡 聖地牙哥口岸攔截
汽車走私芬太尼市值200萬 CBP聖地牙哥邊境查獲

汽車走私芬太尼市值200萬 CBP聖地牙哥邊境查獲
徐佳青 訪聖地牙哥中華會館

徐佳青 訪聖地牙哥中華會館

熱門新聞

來自台灣的鄭姓夫婦，因鄭太太車禍身亡，使鄭先生和兒子威廉的生活陷入困境。（電視新聞截圖）

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

2023-07-13 23:07
麥當勞。(美聯社)

7月13日全國薯條日 麥當勞免費送

2023-07-12 02:12
亞馬遜原價399元的4K電視會員邀請價只要99元。（亞馬遜截圖）

亞馬遜會員日11日零時起跑 43吋4K電視99元

2023-07-10 23:42
隨著台積電進駐鳳凰城後，越來越多的員工選擇在當地醫院生育孩子。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群

2023-07-12 18:46
監控錄像顯示，男女店主倒地不起，男店主的鞋子都掉了，女店主趴在地上起不來。（讀者提供）

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

2023-07-16 16:34
群組布告欄中還有一些熱心的媽媽提供了在地生育攻略，以幫助居民更好地適應當地的醫療環境和生育資源。這些攻略包括推薦的醫院和醫生、預約掛號流程、申請保險報銷費用的方法等建議。（讀者提供）

在美台積太太 成立百人孕媽群

2023-07-13 02:20

超人氣

更多 >
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機
去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招
機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截

機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截