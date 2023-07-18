聖地牙哥國際漫畫展 台灣館邀漫畫家常勝、凱子包與粉絲互動

台灣館以T-COMICS為主題，在「聖地牙哥國際漫畫展」呈現台灣漫畫的精采內容。（台灣書院提供）

美國最大的動漫盛會「聖地牙哥 國際漫畫展 」（San Diego Comic-Con）將於7月20日至23日在聖地牙哥會展中心舉行。今年台灣館以T-COMICS為主題，呈現台灣漫畫的精采內容。值得一提的是，台灣館邀請到台灣漫畫家常勝和凱子包，與粉絲近距離互動。

常勝自2002年起開始投身漫畫創作，至今已創作出多部備受國內外肯定的作品，並獲得多項漫畫獎。他的作品包括「夢境大飯店」、「BABY」、「OLDMAN奧德曼」、「隱藏關卡」、「九命人」和「閻鐵花」等。今年，常勝除在聖地牙哥漫畫展分享創作技巧，還將在洛杉磯 知名書店Vroman's Bookstore舉辦簽書會，與粉絲近距離互動。

另一位漫畫家凱子包是傑出的插畫家和漫畫創作者，擅長用水彩風格，繪製奇幻且具有現實感的場景與人物。他的作品「祈願之鄉」曾獲新北市動漫畫徵件競賽的優選，「魔女」曾入圍京都國際漫畫賞。在聖地牙哥漫畫展的官方講座中，凱子包將介紹他的作品「正義」，並討論台灣近期結合社會議題的影視和動漫作品。

除兩位優秀的漫畫家駐點活動外，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院與中華動漫出版同業協進會將合作推出名為「Taiwan IP Showcase」的主題網站，展示27部台灣漫畫作品的英語和西語版作品介紹，進一步宣揚台灣漫畫的魅力。

如需了解更多活動詳情，請關注駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院的臉書專頁：https://www.facebook.com/taiwanacademyla/。

漫畫家常勝簽書會：

洛杉磯Vroman’s Bookstore: 7月18日，下午7時至8時30分

聖地牙哥國際漫畫展eigoMANGA攤位1802：7月21日，下午4時至5時

聖地牙哥國際漫畫展台灣5524號攤位駐攤漫畫家：

常勝：7月20日至22日，下午2時至3時；7月23日，上午10時至11時

凱子包：7月20日至22日，下午3時至4時；7月23日，上午11時至中午12時