羅蘭岡華翁超市購物疑被尾隨 家門前被搶

案發社區位於一個封閉路口。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯縣聖蓋博谷東區縣屬地羅蘭岡 （Rowland Heights）4日白天發生搶劫案。一名八旬華裔 長者購物返家後，駕車行至住宅前，遭歹徒攔截。老人遭歹徒毆打、噴辣椒水，搶走戴著的銀表，所幸長者傷情不嚴重，沒有就醫，只是受到驚嚇。警方在案發後向社區發布警訊，提醒居民出行若穿名牌服裝、戴貴重珠寶、隨身有值錢物品等，易成為歹徒搶劫目標。

據了解，這起案件發生在6月4日（周日）午後約1時30分。一位長者自羅蘭岡99大華超市購物後返家，遭歹徒駕駛一輛轎車跟蹤數哩遠。當長者到住宅下車時，被跟蹤的兩名歹徒上前毆打，歹徒還用辣椒水噴他，搶走長者銀表後駕車逃離。

記者5日到案發現場採訪，該社區多亞裔居民。案發時，一位華裔鄰居正在住宅前改裝廂型車。他表示，當聽到驚叫時感覺異常，從車內起身察看時，歹徒已經沒有蹤影。歹徒作案時間前後總計不超過十秒。也有鄰居聲稱自家監控攝像頭並沒有拍下作案過程，因為案發在受害者住宅門前。還有社區一名非裔 居民認為，不要看到歹徒皮膚深色，就懷疑作案者是非裔，那樣很不公平。

洛縣警局核桃／鑽石吧分局警方接到報案後，趕到現場，向受害者及周邊居民了解案情。隨後向社區發布的安全警訊中說，案件發生在Ravenfall街2200號街區（2200 block Ravenfall Ave.）。兩名非裔歹徒駕駛灰色四門轎車，車窗有深色貼膜，車前並無車牌，他們將一名八旬受害者毆打並噴辣椒水，且搶走長者手表。警方相信，這是羅蘭岡地區跟蹤受害者，並實施搶劫的犯罪團夥作案。目前警方還沒有嫌犯的進一步線索，也無目擊者看到歹徒作案後向哪個方向逃跑，警方會繼續追查。