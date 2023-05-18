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洛城華人中醫診所 白天遭2非裔竊盜 盜刷卡近4000元

記者啟鉻／羅蘭岡報導
事發羅蘭岡一家中醫診所。（記者啟鉻／攝影）
事發羅蘭岡一家中醫診所。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯縣羅蘭岡（Rowland Heights）一家華資中醫診所，近日午後遭兩名非裔歹徒闖入，盜走工作人員錢包，內有個人身分證件及多張信用卡。20分鐘後，信用卡遭盜刷近4000元。

受害者魯女士表示，診所成立三年多來，第一次遭遇入室竊盜，且是在大白天屋內有人的情況下。提醒商家彼此守望互助很重要，看見可疑人士一定要報警。

視頻來源：魯女士/記者啟鉻後製

事發在5月7日（周日）午後4時左右，羅蘭岡的中醫診所百藥堂藥業。經理魯女士說，因為是周日，當時診所內就她一人忙著煎藥。兩名身材強壯的非裔年輕人走進診所，其中一人還戴著口罩。見到魯女士後，其中一人說自己腰疼，希望到診所針灸治療。魯女士說，診所隔壁是家按摩店，腰疼可以用按摩方法恢復更好，於是兩人就離開了。

但魯女士覺得奇怪，認為兩名非裔突然進入其診所很可疑，就趕忙檢查放在診療室內病床上的錢包，這一看竟發現錢包不見了！她衝出去追趕，只看見非裔歹徒已快步上了接應的白色轎車揚長而去。隨後魯女士查看監控視頻，看見兩人一前一後悄悄進入診所後，前面年齡稍長的非裔探頭向裡面觀望，當看見錢包時，示意同夥盜取後快步離開。而後來與魯女士的對話，實際是在為同夥掩護。

魯女士馬上撥打911報警，洛縣警局核桃鑽石吧分局兩名警員趕到現場做了案件筆錄，並稱該案屬於重大盜竊（Grand Theft），報案號是：923-03324-2932-089。大約20分鐘後，魯女士被盜走的多張信用卡就陸續遭盜刷，其中一張在芳塔那市一家連鎖藥店被盜刷十幾次，總計盜刷近4000元。還好她的信用卡及時採取鎖卡措施，魯女士未受到太大損失。但因被盜的還有魯女士的個人身分證件，還需要重新辦理。

魯女士表示，這是診所成立三年多以來，第一次遭遇竊盜。兩名非裔歹徒白天大咧咧闖入，令她感到後怕。雖然案件發生逾一周，仍心有餘悸。白天店內只有她一人時，她就將診所門鎖上，避免可疑人闖入令她驚嚇。

魯女士說，聽其他商家說，當天案發前，有部分業者看見兩名非裔在該物業廣場逗留，且還去過二樓商家觀察，尋找可乘之機。另一名業者也表示，曾目睹兩名非裔年輕人在店門前徘徊，探頭探腦覺得可疑。當聽見寵物狗叫聲，兩人就離開了。

案發後，魯女士將自家診所遭遇竊盜情況，告知周邊業者。希望大家多加提防，提高警覺，守望相助，遇到可疑人士互相提醒，避免竊盜再次發生。她也指出，注意到有些業者，在店內入門處放上少量現鈔，避免歹徒萬一闖入搶劫時，因沒得手惱羞成怒，業者恐遭毒手。這樣做，實際是更助長了歹徒囂張氣焰。

兩名非裔歹徒白天闖入。（魯女士提供）
兩名非裔歹徒白天闖入。（魯女士提供）

非裔 信用卡 羅蘭岡

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