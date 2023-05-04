醫院安全等級 聖蓋博谷多拿B、C

全國醫院安全等級評比出爐，聖谷華人聚居地區多B和C。（示意圖，Unsplash.com）

獨立的非營利性醫療保健監管機構The Leapfrog Group，3日發布2023年春季全美醫院安全等級報告，近34%的加州 醫院在保護患者安全方面獲得了最高等級A級，比2022年秋季的上一輪排名有所進步。聖蓋博 谷華人聚居地區的醫院則多為B和C級。

此次評比加州有三分之一的醫院獲得Leapfrog的最高等級，在全國排名第12位。在2022年秋季排名中，加州最高等級醫院比例排名全國第25位。

Leapfrog Group使用五個等級的學術評分量表，對全國近3000家醫院的30多項患者安全措施進行評分。Leapfrog表示，其醫院評級系統是美國唯一一個專注於醫院保護患者免受可預防錯誤影響的能力的系統。

在本次評比中，加州有95家醫院獲得A級，包括舊金山的Chinese Hospital、聖伯納汀諾的Dignity Health St. Bernardine Medical Center、爾灣Hoag Hospital、新港灘Hoag Memorial Hospital Presbyterian、洛杉磯凱撒醫療中心、安大略凱撒醫療中心、橙縣凱撒醫療中心、河濱縣凱撒醫療中心、洛杉磯加大 雷根醫療中心；68家醫院獲得B級，包括蒙特利公園市嘉惠爾醫療中心、阿罕布拉醫院和醫療中心、鮑爾溫凱撒醫療中心、亞凱迪亞南加大醫院。

93家醫院獲得C級，包括巴沙迪那漢廷頓醫院、聖蓋博聖蓋博谷醫療中心；23家醫院獲得D級。洛杉磯社區醫院（Los Angeles Community Hospital）和太平洋山谷醫院（Pacifica Hospital of the Valley, Sun Valley）兩家獲得F級。