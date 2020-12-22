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輕鬆過關！參院91比7票通過9000億元紓困案

第二筆紓困金 最快下周送出

王全秀子

【洛杉磯訊】國會兩黨21日將表決通過總金額9000億元新紓困方案，其中包括民眾期盼已久的第二筆紓困金，雖然第二筆金額每位成人600元，遠少於第一波的每人1200元，但有勝於無。財政部長米努勤（Steven Mnuchin）21日表示，第二筆紓困金最快將在下周送出。

據CNBC報導，紓困金到達時間，會因納稅人的不同情況而有先後之別。今年春季發送第一筆紓困金時，國稅局（IRS）收集納稅人信息，有些人花了幾個月時間才收到支票，而有些人至今仍未收到第一筆紓困金。

這次國稅局已經掌握大多數納稅人的信息，和用於發送付款的基礎設施，因此收到紓困金可能更快。如果納稅人在報稅時，已向國稅局提供銀行帳戶信息，支票將直接存入帳戶。如果民眾在帳戶中已收到第一張支票，則說明一切就緒。

如果國稅局沒有納稅人的銀行帳戶直接存款信息，那麼民眾很可能會透過信件收到支票，或像上一次那樣收到預付款借記卡（pre-paid debit card）。

如果符合領取紓困金的民眾至今仍未收到第一筆紓困金，或是認為收到的金額不正確，則可以在明年為2020年報稅時申請「返還抵免額」（recovery rebate credit）。

以下是民眾領取紓困金相關問題

Q:零工（gig worker）可否拿到紓困金

A:可以，只要符合所有條件

Q:紓困金需要繳稅嗎

A:不用

Q:紓困金支票何時寄出

A:支票最早可能在下周寄出

Q:紓困金支票如何送出

A:按照之前報稅時向國稅局提供的帳戶號碼，可直接存入；否則可透過信件寄出

Q:如果仍未收到第一筆紓困金怎麼辦

A:符合資格者可在2020年報稅時抵扣

（資料來源：CNBC）

紓困金 支票 國稅局

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