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沈伯洋後援會成立 支持者齊聚南加

記者張庭瑜／羅斯密市報導
後援會共同召集人、總統府國策顧問田詒鴻致詞，盼凝聚僑界力量支持沈伯洋。（記者張庭...
後援會共同召集人、總統府國策顧問田詒鴻致詞，盼凝聚僑界力量支持沈伯洋。（記者張庭瑜/攝影）

民進黨立法委員沈伯洋角逐台北市長，其全球首個競選後援會21日在南加羅斯密市成立，近200支持者從聖荷西、舊金山、矽谷、鹽湖城、聖地牙哥、美東及德州等地齊聚，不時高喊「沈伯洋，凍蒜（當選）」，氣氛熱烈。

沈伯洋表示，美國僑界數十年來持續建立地方政界及社區網絡，成為台灣拓展國際交流的重要基礎；他也針對台北人口流失、建築老化及城市韌性不足等問題，主張首都應提出更長遠的發展方向。

沈伯洋與一同赴美的立委吳思瑤、王定宇、陳培瑜及立法院前副院長蔡其昌等出席。後援會由總統府國策顧問田詒鴻、林榮松及僑務諮詢委員溫玉玲擔任共同召集人。台北市長選舉將於11月舉行，沈伯洋將挑戰尋求連任的現任市長蔣萬安。田詒鴻表示，海外台灣人雖身在美國，仍持續關心台灣的經濟發展、自由民主、國家安全與國際地位；台北作為首都，應朝更安全、先進及更具國際能見度的方向發展，盼凝聚僑界力量，成為沈伯洋的海外後盾。

沈伯洋表示，他曾在南加州生活六年，2011年赴美攻讀博士，研究中國內部政治、媒體機制及資訊操弄。當相關議題尚未受到廣泛重視時，南加州僑界、台灣人公共事務會（FAPA）、台灣同鄉會及學界前輩便給予支持，使其研究與公共參與得以持續發展；如今全球首個後援會又率先從美西起步，令他深受感動。

他指出，台灣今日在美國建立的政界及社區網絡，是海外僑胞三、四十年持續耕耘的成果。此次訪美抵達不到24小時，便與18個城市的代表交流，正是僑界長年參與地方公共事務所累積的基礎，這些連結也是台北未來走向國際不可或缺的一環。

談及參選理念，沈伯洋表示，台北不僅是行政首都，也是台灣的媒體及國際交流中心，市長必須提出長期發展方向。台北市過去十年人口流失逾20萬，相當於一個大安區；加上建築老化、社區連結減弱，首都韌性下降，並非城市正常發展現象。他認為，都市規畫應具備十年至30年視野，並依各行政區特色，整合產業、生活環境、山林河川及社區發展。提出政策主張的前提是能被民眾聽見。

過去兩年他在立法院的發言機會經常受限，曾為取得麥克風而爬上主席台，希望讓民眾了解台灣面臨的問題。他表示，如今參選台北市長，終於能完整說明政策主張，未來也將把國際城市的治理經驗帶回台北，讓台北成為世界認識台灣的門戶。

與會民眾拍手響應，現場不時響起「沈伯洋，凍蒜」口號。（記者張庭瑜/攝影）
與會民眾拍手響應，現場不時響起「沈伯洋，凍蒜」口號。（記者張庭瑜/攝影）

沈伯洋致詞說明參選理念，並提出台北長期城市發展願景。（記者張庭瑜/攝影）
沈伯洋致詞說明參選理念，並提出台北長期城市發展願景。（記者張庭瑜/攝影）

沈伯洋全球首個競選後援會在羅斯密市成立，吸引近200支持者參與。（記者張庭瑜/攝...
沈伯洋全球首個競選後援會在羅斯密市成立，吸引近200支持者參與。（記者張庭瑜/攝影）

後援會共同召集人、總統府國策顧問林榮松致詞，呼籲支持者返台投票。（記者張庭瑜/攝...
後援會共同召集人、總統府國策顧問林榮松致詞，呼籲支持者返台投票。（記者張庭瑜/攝影）

後援會舉行授旗儀式，象徵沈伯洋全球首個競選後援會正式成立。（記者張庭瑜/攝影）
後援會舉行授旗儀式，象徵沈伯洋全球首個競選後援會正式成立。（記者張庭瑜/攝影）

沈伯洋（左三）與立法院前副院長蔡其昌（左二）、立委吳思瑤（右三）及陳培瑜（右二）...
沈伯洋（左三）與立法院前副院長蔡其昌（左二）、立委吳思瑤（右三）及陳培瑜（右二）、王定宇（左一）等出席後援會成立活動。（記者張庭瑜/攝影）

沈伯洋進場時，支持者起身揮舞旗幟並高喊「凍蒜」，氣氛熱烈。（記者張庭瑜/攝影）
沈伯洋進場時，支持者起身揮舞旗幟並高喊「凍蒜」，氣氛熱烈。（記者張庭瑜/攝影）

支持者拿起相機及手機記錄活動，並以掌聲與口號回應台上致詞。（記者張庭瑜/攝影）
支持者拿起相機及手機記錄活動，並以掌聲與口號回應台上致詞。（記者張庭瑜/攝影）

自由台灣美國後援會成員拉起布條，為沈伯洋參選台北市長加油。（記者張庭瑜/攝影）
自由台灣美國後援會成員拉起布條，為沈伯洋參選台北市長加油。（記者張庭瑜/攝影）

精華 FAQ

  • 這個後援會21日在美國南加羅斯密市成立，吸引近200名支持者從多地趕來參與，現場並高喊口號，展現海外僑界對他參選的熱烈支持。

  • 他認為台北近10年流失逾20萬人口，且有建築老化、社區連結減弱與城市韌性下降等問題，首都不能只看短期治理，必須用10年至30年的視野規畫未來。

  • 他表示，美國僑界長年建立的政界與社區網絡，是台灣對外交流的重要基礎；此次後援會率先在美西起步，也象徵他希望結合海外力量，推動台北走向國際。

沈伯洋 南加 聖地牙哥

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